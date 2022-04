Wo ein Wille, da auch ein Weg - so in etwa könnte man den aktuell angestrebten Wandel im Energiesektor derzeit betiteln. Nachdem jahrelang erbittert um jedes Windrad und jeden Solarpark gerungen wurde, will die Politik nun, gezwungen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, endlich den Turbo zünden. Bundeskanzler Scholz fordert nichts Geringeres als eine Zeitenwende und Wirtschaftsminister Habeck peilt mit dem Osterpaket einen massiven Ausbau der Produktionskapazitäten der erneuerbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...