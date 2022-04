Die Inflation in den USA hat sich im März von hohem Niveau aus weiter beschleunigt und stieg im auf 8,5 Prozent. Die höchste Inflationsrate seit Ende 1981 erhöht den Druck auf die Fed, ihren Leitzins noch schneller zu erhöhen. Eigentlich schlecht für Aktien - und dennoch legt der Dow Jones zuletzt rund 0,8 Prozent auf 34.581 Punkte zu.Kein Wunder, denn die Verbraucherpreise in den USA sind im März in der nicht so schwankungsanfälligen Kernrate etwas weniger stark gestiegen als befürchtet. Die Renditen ...

