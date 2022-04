Du hast sicher gelesen, dass die Voestalpine AG einen 80-Prozent-Anteil ihres Werks in den USA (ist in Corpus Christi in Texas) verkaufen will (soll mehr als 450 Millionen Euro in die Kassen spülen) und sich auf ihr Zukunftsprojekt Greentec Stahl in Österreich fokussiert. Kein Wunder, die 100 bis 200 Millionen Euro an Strafsteuer durch die CO2-Zertifikate pro Jahr tun der Voestalpine AG durchaus weh, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...