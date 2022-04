DJ PTA-News: Aluflexpack AG: Information zur Generalversammlung am 17. Mai 2022

Reinach (pta049/12.04.2022/18:00) - Die Aluflexpack AG (Aluflexpack) veröffentlicht heute die Agenda für die bevorstehende Generalversammlung der Aktionäre (GV). Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Liste an Traktanden ist öffentlich auf der Investor Relations Webseite der Aluflexpack unter https://ir.aluflexpack.com/annual-general-meeting /?lang=en zugänglich.

In Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates und als Vorsichtsmassnahme hat der Verwaltungsrat entschieden, dass Aktionäre nicht persönlich an der GV teilnehmen dürfen.

Ihre Stimmrechte können Aktionäre über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Stimmrechte können diesem entweder schriftlich oder über das elektronische Aktionärsportal erteilt werden.

Über die Aluflexpack AG Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Die langjährigen Kundenbeziehungen mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen werden durch fundierte Branchenkenntnisse, Flexibilität im Kundenservice und Entwicklungskompetenz untermauert. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über Produktionsstandorte in der Schweiz, Frankreich, Polen, der Türkei und Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. Dezember 2021 auf 1.342 Mitarbeiter. http://www.aluflexpack.com

