Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Exxon Mobil den heutigen Handel. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund drei Prozent nach oben. Auf 86,49 USD verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Exxon Mobil der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Exxon Mobil-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund 0,8 Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 87,21 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Die Spannung bei Exxon Mobil ist also kaum zu überbieten.

Wer eher in langen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...