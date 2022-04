DJ Boeing muss wegen Russland-Sanktionen auf einige Order verzichten

Von Andrew Tangel

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Flugzeughersteller Boeing erwartet, dass seine langfristigen Aufträge für neue Verkehrsflugzeuge aufgrund der Sanktionen gegen Russland nach der Invasion des Landes in der Ukraine voraussichtlich schrumpfen werden. Der amerikanische Luft- und Raumfahrtriese hat Aufträge für mehr als 4.200 Verkehrsflugzeuge, die darauf warten, erfüllt zu werden. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, haben die gegen Russland verhängten US-Sanktionen dazu geführt, dass es einige dieser Jets nicht an Fluggesellschaften oder andere Kunden in dem Land ausliefern kann.

Boeing teilte mit, dass etwa 90 seiner ausstehenden Bestellungen für Verkehrsflugzeuge nach den Rechnungslegungsvorschriften nicht mehr als feste Kaufverträge gezählt werden können, was etwa 2 Prozent des gesamten Auftragsbestands entspricht. Insgesamt zählte Boeing im März 141 Nettobestellungen als nicht mehr fest.

Der europäische Flugzeughersteller Airbus SE teilte letzte Woche mit, dass er zwei Aufträge für seine A350-Großraumflugzeuge für die russische Fluggesellschaft Aeroflot aufgrund der Sanktionen storniert habe. Airbus, das andere Rechnungslegungsstandards als Boeing anwendet, hat noch 13 ausstehende Bestellungen für diese Flugzeuge von Aeroflot in seinen Büchern.

Boeing seinerseits hat seine engen Beziehungen zu einem großen russischen Titanlieferanten ausgesetzt, mit dem der Flugzeughersteller ein Joint Venture zur Entwicklung wichtiger Flugzeugteile gegründet hatte. Außerdem hat Boeing den Verkauf von Ersatzteilen und Wartungsdienstleistungen an russische Fluggesellschaften, die seine Jets einsetzen, eingestellt.

Boeing gab bekannt, dass es im März insgesamt 38 Netto-Neubestellungen für neue Verkehrsflugzeuge verbuchen konnte, darunter viele 737 MAX Schmalrumpfjets.

Der Flugzeughersteller gab an, dass er im vergangenen Monat 41 Jets ausgeliefert hat. Die Auslieferungen umfassten 34 MAX-Jets sowie eine Mischung aus Frachtflugzeugen und militärischen Varianten seiner Verkehrsflugzeuge.

