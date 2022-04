DGAP-Ad-hoc: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Firmenübernahme

SHOP APOTHEKE EUROPE: AKQUISITION VON 'FIRST A', EINEM QUICK-COMMERCE-PIONIER IM DEUTSCHEN APOTHEKENMARKT.



12.04.2022 / 19:10 CET/CEST

Strategische Akquisition eines deutschen Q-Commerce-Pioniers, der Medikamente binnen einer halben Stunde liefert.

Erschließung des wachsenden Q-Commerce-Markts.

Ergänzung zum Start des E-Rezepts durch enge Partnerschaften mit lokalen Apotheken.

Diese strategische Akquisition forciert die Customer-Centricity-Plattformstrategie von SHOP APOTHEKE EUROPE und stärkt ihre Position als One-Stop-Shop im Apothekenbereich. Sevenum, die Niederlande, 12. April 2022. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. hat heute sämtliche Unternehmensanteile an FIRST A übernommen. Das 2021 als Start-up in Berlin gegründete Unternehmen ist aktuell einer der führenden Quick-Commerce-Apotheken-Lieferdienste und bietet Medikamentenlieferung innerhalb von 30 Minuten in fünf deutschen Großstädten.



SHOP APOTHEKE EUROPE hat heute 100 % der Anteile an FIRST A erworben. Alle drei Gründer und das derzeitige Managementteam bleiben an Bord und das Unternehmen soll auch künftig eigenständig agieren, um das Wachstum von FIRST A zu leiten und zu managen. Der Kaufpreis setzt sich aus einem bei Vollzug fälligen Betrag und bedingten erfolgsabhängigen Earn-Outs auf Basis vorab vereinbarter finanzieller KPIs über die kommenden vier Jahre zusammen, die sich insgesamt auf einen voraussichtlich zweistelligen Millionenbetrag belaufen.





