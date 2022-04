Die Bullen überrennen Tesla heute regelrecht. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund drei Prozent teurer. Damit liegt der Preis nun bei 1002,66 USD. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Tesla, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. 1152,87 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. Die Situation bleibt also angespannt.

Anleger, die von Tesla überzeugt sind, könnten jetzt dem Ausbruch vorgreifen oder das endgültige Signal abwarten. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. ...

