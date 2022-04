ExaGrid erzielt in fünfaufeinanderfolgenden Quartalen Zuwachs bei Auftragseingängen und Umsätzen und ist in allen fünf Quartalen Cash- und GuV-positiv

ExaGrid, Anbieter der branchenweit einzigen mehrschichtigen Backup-Speicherlösung, meldete heute neue Rekordmarken bei Auftragseingängen und Umsätzen per 31. März 2022. Dieser Erfolg beruht auf den vier Rekordquartalen von ExaGrid im Jahr 2021, in denen sowohl die Auftragseingänge als auch die Umsätze ein neues Allzeithoch erreichten.

Der Umsatz von ExaGrid wuchs im ersten Quartal 2022 gegenüber dem vierten Quartal 2021 bei zweistelligem Wachstum im Vergleich zum ersten Quartal 2021. ExaGrid war überdies in diesem Quartal zum sechsten Mal in Folge cash-positiv. Im ersten Quartal 2022 gewann ExaGrid mehr als 150 neue Kunden und verzeichnete dabei über 40 sechs- und siebenstellige Vertragsabschlüsse. Mehr als 3.300 aktive gehobene mittelständische und große Unternehmenskunden setzen den mehrschichtigen Backup-Speicher von ExaGrid zum Schutz ihrer Daten ein. Aufgrund des beschleunigten Wachstums stellte ExaGrid weltweit mehr als 50 zusätzliche Vertriebsmitarbeiter im Innen- und Außendienst ein.

"Die anhaltende Dynamik von ExaGrid resultiert aus dem kontinuierlichen Ausbau unseres Vertriebsteams und der Zusammenarbeit mit unseren Channel-Partnern rund um den Globus. Unseren Beobachtungen zufolge erkennen Unternehmen, dass Primärspeicher für eine längerfristige Datenhaltung zu teuer sind und herkömmliche Appliances für die Deduplizierung nicht die Sicherungs- und Wiederherstellungsleistung bieten, die für eine ständige Datenverfügbarkeit erforderlich ist. ExaGrid bietet die branchenweit beste Lösung für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen, was in der heutigen Zeit nach wie vor stets oberste Priorität hat", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid.

ExaGrid-Appliances besitzen eine netzwerkseitige Disk-Cache-Landing-Zone, in die die aktuellsten Backups ohne Inline-Deduplizierung für eine schnelle Datensicherung geschrieben und in einem nicht deduplizierten Format für effektive Wiederherstellungen gespeichert werden. ExaGrid verwendet eine Scale-Out-Architektur, die ein Backup-Fenster mit fester Länge erhält sowie teure und komplexe Hardware-Upgrades und Produktveralterung vermeidet. Die adaptive Deduplizierungstechnologie von ExaGrid dedupliziert die Daten in ein Repository ohne Netzwerkanbindung, in dem die deduplizierten Daten für eine längerfristige Aufbewahrung gespeichert werden, oft für Wochen, Monate und Jahre. Die Kombination aus einer nicht netzwerkseitigen Schicht ("virtual Air-Gap") mit verzögerten Löschvorgängen durch die ExaGrid-Funktion Retention Time-Lock und unveränderlichen Datenobjekten schützt vor ungewollter Löschung oder Verschlüsselung von Backup-Daten.

Highlights des ersten Quartals 2022:

Starke Erfolgsquote von 75 im Wettbewerbsvergleich

Mehr als 150 Neukunden gewonnen

Starkes Quartal im Raum EMEA und APAC

Über 40 Abschlüsse mit Neukunden im sechs- und siebenstelligen Bereich

Unternehmen in den letzten 6 Quartalen kontinuierlich Cash- und GuV-positiv

Mehr als 3.300 Kunden schützen ihre Daten mit dem mehrschichtigen Backup-Speicher von ExaGrid

Mehrschichtiger Backup-Speicher von ExaGrid entwickelt für Datensicherung

ExaGrid bietet eine mehrschichtige Backup-Speicherlösung mit einem Frontend-Festplatten-Cache, der Landing Zone als Performance-Schicht. Sie speichert die Daten direkt auf die Festplatte, was schnellste Backups ermöglicht. Die Daten werden auch direkt von der Festplatte wiederhergestellt, wodurch Wiederherstellungen und VM-Boots mit maximaler Geschwindigkeit erfolgen. Die Daten für die langfristige Archivierung werden in ein dedupliziertes Daten-Repository, den sog. Retention Tier, geschichtet. Dadurch werden der Umfang des Archivierungsspeichers und die dafür anfallenden Kosten gesenkt. Diese zweistufige Konzeption ermöglicht die schnellste Sicherungs- und Wiederherstellungsleistung bei maximaler Effizienz und minimalen Speicherkosten.

Darüber hinaus weist ExaGrid eine Scale-Out-Architektur auf, bei der Appliances bei wachsendem Datenbestand einfach hinzugefügt werden können. Jede Appliance verfügt über einen Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, sodass bei wachsendem Datenbestand alle erforderlichen Ressourcen bereitstehen, um ein Backup-Fenster mit vorgegebener Länge aufrechtzuerhalten. Diese Scale-Out-Speicher-Konzeption macht teure, umfangreiche Forklift-Upgrades überflüssig und ermöglicht es, Appliances verschiedener Größen und Modelle in ein und demselben Scale-Out-System einzusetzen. Dies verhindert, dass Produkte veralten, und schützt gleichzeitig die im Vorfeld und im laufenden Betrieb getätigten IT-Investitionen.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet einen mehrschichtigen Backup-Speicher mit einem einzigartigen Festplatten-Cache, die Landing Zone, einem Langzeit-Repository und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Langzeit-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollumfängliche Appliances und sorgt auch bei steigenden Datenmengen für ein Backup-Fenster mit fester Länge, sodass kostspielige Forklift-Upgrades und Produktneuanschaffungen nicht erforderlich sind. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei LinkedIn. Lesen Sie in unseren Kundenerfolgsgeschichten, welche Erfahrungen unsere Kunden mit ExaGrid gemacht haben und warum sie den Zeitaufwand für Backups inzwischen erheblich senken konnten.

