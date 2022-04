Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Mobimo Holding AG: Generalversammlung der Mobimo Holding AG genehmigt alle Anträge



12.04.2022 / 20:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Generalversammlung der Mobimo Holding AG genehmigt alle Anträge



Luzern, 12. April 2022 - Die Mobimo Holding AG führte heute ihre 22. ordentliche Generalversammlung durch. Nachdem die Generalversammlung in den vergangenen zwei Jahren ohne Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt werden musste, fand die diesjährige Aktionärszusammenkunft im üblichen Rahmen im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) statt. Insgesamt waren 63,4% des Gesamtkapitals vor Ort bzw. durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin repräsentiert. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wurden mit hoher Zustimmung genehmigt. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats (Sabrina Contratto, Daniel Crausaz, Brian Fischer, Bernadette Koch, Dr. Martha Scheiber) sowie dessen Präsident (Peter Schaub) wurden in ihrem Amt bestätigt. Mit einer Zustimmung von 98,9% wurde Stéphane Maye als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Dem Vorschlag des Verwaltungsrats folgend stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der Verlängerung des bestehenden genehmigten Kapitals bei gleichzeitiger Erhöhung auf insgesamt 660'154 neue Aktien (10% der heute ausgegebenen Aktien) zu. Der Antrag zur Ausschüttung einer Dividende von CHF 10.00 pro Aktie wurde ebenfalls angenommen. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Kontakt für Analysten und Investoren:

Stefan Hilber, CFO

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97 Kontakt für Medien:

Marion Schihin, Leiterin Unternehmenskommunikation

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86



www.mobimo.ch Über Mobimo: Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,6 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: Ad-hoc-Mitteilung GV 2022 (Mobimo Holding AG)

Ende der Ad-hoc-Mitteilung