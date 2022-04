Auch wenn Rekordkurse schon seit einiger Zeit nicht mehr beobachtet werden konnten, so bleibt der Bitcoin schwer gefragt. Allerdings hat die Kryptowährung aufgrund ihres massiven Energiebedarfs ein Imageproblem. Dieses will das von Twitter-Gründer Jack Dorsey ins Leben gerufene Unternehmen Block nun angehen.Dafür soll in Texas eine neue Bitcoin-Farm von Block in Zusammenarbeit mit Blockstream entstehen, die ausschließlich auf Solarenergie setzt. Das Mining soll auf diesem Wege vollkommen klimaneutral erfolgen. Um das zu ermöglichen, kommen Solar-Panels von ...

