(Im 4. Satz wurde bei Thomas Kaufmann "Autospartenchef" ersetzt durch "der in Infineons Autosparte die Produktion verantwortet".)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Halbleiterkonzern Infineon will die Fertigung von Chips für die Autoindustrie ausbauen und erweitert dafür sein Werk in Indonesien. Mit Übernahme von Werksgebäuden eines benachbarten Halbleiterfertigers am Standort Bantam werde die Produktionsfläche verdoppelt. Die Fertigung solle 2024 starten, teilte Infineon am Dienstag mit. Thomas Kaufmann, der in Infineons Autosparte die Produktion verantwortet, verwies auf den steigenden Bedarf an Halbleitern für Autos. Mit dem Zukauf könne Infineon seine "Fertigungskapazitäten schneller erweitern als mit einem Neubau auf grüner Wiese". Backend-Fertigungsleiter Alexander Gorski sagte: "Wir investieren, um weiteres strukturelles Wachstum zu ermöglichen und die Resilienz unserer Lieferketten zu erhöhen."/rol/DP/he