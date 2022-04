NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,90 Euro belassen. Analystin Sofie Peterzens verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Stärke des brasilianischen Real, von dem die Bank profitiert haben dürfte. Zudem dürften die Kreditausfälle in den USA erneut gering sein. Auch höhere Zinsen in Mexiko und Großbritannien kämen der Bank zugute./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 16:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 17:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113900J37

