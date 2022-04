News von Trading-Treff.de Rutsch unter 14000 im DAX und der Reversal Tuesday einmal doppelt - so kann man den heutigen Handelstag umschreiben. Turbulenter DAX-Handelstag Mit den Abgaben vom Montagabend im Rücken, die vor allem an der Wall Street noch einmal nach dem XETRA-Handelsschluss an Fahrt aufnahmen, stand der DAX bereits im Nachthandel bedeutend tiefer. Nicht nur ein neues Mehrwochentief war zu sehen, sondern auch gleich der Durchbruch durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...