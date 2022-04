Teilverkauf Lithiumbeteiligung: Erlös 24 Mio. AUD: Entwicklung Goldprojekt bis Vormachbarkeitsstudie gesichert

Anzeige / Werbung Nova bleibt trotzdem Großaktionär beim Lithiumunternehmen Snow Lake, dessen Wert immer wertvoller wird. Man plant nun eine Lithium-Hydroxid-Aufbereitungsanlage. Knapp 10 Mio. Goldunzen auf Estelle gilt nur als Anfang.

Der in der Vorwoche angekündigte Verkauf von drei Millionen Snow-Lake-Resources-Aktien ist abgeschlossen und das vereinnahmte Geld in Höhe von 18 Millionen US-Dollar wird über Nacht auf den Konten von Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) gutgeschrieben werden. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion sichert sich Nova Minerals nicht nur eine phänomenale Rendite von 2.500 Prozent auf sein eingesetztes Kapital, sondern stellt auch sicher, dass die in Arbeit befindliche Erstellung der vorläufigen Machbarkeitsstudie für das Estelle-Goldprojekt finanziell gesichert ist.

Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Lucapa und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter: ?? axinocapital.de/nova oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier

Auf die Ankündigung wird nun der erfolgreiche Vollzug gemeldet, der strenggenommen gar kein Abschluss, sondern eher der Startschuss für eine neue Phase ist. Abgeschlossen ist nur der Verkauf von einem Teil der Aktien, nicht aber das Kapitel Snow Lake Resources an sich, denn an dem aussichtsreichen Lithiumexplorer ist Nova Minerals auch nach dem Abschluss der Transaktion immer noch mit einem Anteil von 37 Prozent beteiligt.



Zentrale Lage des Lithium-Projektes

Vorrang hat allerdings ganz klar das Estelle Goldprojekt in Alaska. Diesen 220 km² großen Golddistrikt kann Nova Minerals dank des erfolgreichen Teilverkaufs seiner Snow-Lake-Resources-Aktien nun mit allem Nachdruck erschließen, ohne dass es dabei zu einer Verwässerung der Altaktionäre kommen wird. Nova Minerals legt die Schwerpunkte nun auf die vorläufige Machbarkeitsstudie und die Vergrößerung der Ressource von aktuell 9,6 Millionen Unzen Viel Geld kann, wenn es an den richtigen Stellen eingesetzt wird, sehr viel bewirken. Und genau dieses Ziel hat Nova Minerals, denn die Einnahmen aus dem Verkauf des Snow-Lake-Resources-Aktienpakets werden einerseits in die Fertigstellung der vorläufigen Machbarkeitsstudie investiert werden. Andererseits können die neuen Bohrungen mit dem Geld problemlos finanziert werden. Bei den Bohrungen lautet das Motto einerseits "Klotzen, nicht kleckern". Auf der anderen Seite hat Nova Minerals aber auch kein Geld zu verschenken. Dieses wird daher sehr bewusst und gezielt investiert, und zwar dort, wo es ich am meisten lohnt. Der Schwerpunkt der Bohrungen wird deshalb auch weiterhin auf der Korbel-Lagerstätte und der RPM-Zone liegen.



Gewaltige aber trotzdem sehr gezielte Bohrprogramme sind

nun probelmlos finanziert

An beiden Orten kann die vorhandene Ressource von 9,6 Millionen Unzen Gold mit dem geringsten finanziellen und zeitlichen Aufwand vergrößert werden. Das ist im Moment eines der wichtigsten Ziele, denn mit jeder Unze Gold, um die die Ressource wächst, erhöht sich auch die Sicherheit mit der eine zukünftige Goldproduktion auf dem Estelle Projekt geplant und gestartet werden kann. Nova Minerals will die Bonanzagrade aus dem letzten Jahr mit Infill-Bohrungen bestätigen Mit erhöhter Spannung werden die Anleger dabei auf die Ergebnisse der Bohrungen von der RPM-Zone warten. Hier hatte Nova Minerals im vergangenen Herbst Bonanzagrade durchschnitten und einen Abschnitt von 132 Meter mit durchschnittlich 10,1 g/t Gold gemeldet. In diesem Jahr sollen gerade in diesem Bereich weitere Infill-Bohrungen niedergebracht werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ähnlich gute Goldgehalte liefern werden, ist damit hoch. Für Nova Minerals haben Bohrungen hier den Charme, dass mit vergleichsweise wenig Geld und auch einem sehr kleinen Risiko das Potential für eine deutliche Ausweitung der Ressource besonders groß ist. Das Management von Nova Minerals wäre schlecht beraten, wenn es diese Chance nicht nutzen und die Bohrgeräte stattdessen an anderer Stelle einsetzen würde. Diese Zonen laufen dem Unternehmen nicht weg. Alle Schritte sind auf eine Goldproduktion auf dem Estelle Goldprojekt ausgerichtet Doch für die geplante Goldproduktion und die mit ihr verbundenen Finanzierungsfragen wird es von entscheidender Bedeutung sein, bereits zum Start über eine Ressource zu verfügen, die über jeden Zweifel erhaben ist und die ein ausreichend langes Minenleben erfordert.



Auf dem Tintina Gold Belt gibt zahlreiche große Goldlagerstätten

Einen solchen Beweis führen zu können, wird Investoren und finanzierenden Banken gleichermaßen die vorhandenen Sorgen nehmen und dank eines geringeren Risikos auch zu günstigeren Finanzierungskosten führen. Genau daran arbeitet Nova Minerals in diesem Jahr und genau deshalb ist der Erlös aus dem Verkauf der Snow-Lake-Aktien hier besonders gut investiert.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Nova Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Nova Minerals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000NVA2

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )