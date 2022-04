12. April 2022. Vancouver, British Columbia - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) ("Quantum" oder das "Unternehmen") hat mit den ersten Schritten zum Erwerb weiterer Lithiumkonzessionen in Kanada begonnen. Das Unternehmen wird durch die jüngste Ankündigung der kanadischen Regierung bestärkt, zusätzliche 3,8 Milliarden CAD auszugeben, um die Bemühungen des Landes voranzubringen, ein wichtiger Bestandteil der globalen Lieferkette für Elektrofahrzeuge zu werden. Kanadas Entscheidung, die einheimische Produktion von Lithium und Kupfer anzukurbeln, wird dem Unternehmen dabei helfen, seine Aussichten zu verbessern und weitere positive Ergebnisse zu erzielen.

Das Unternehmen plant, sein Profil zu erweitern und seine Präsenz in bekannten lithiumreichen Regionen durch den Erwerb weiterer Projekte zu erhöhen. Da mehrere Volkswirtschaften auf die Senkung der Kohlenstoffemissionen drängen, ist die Nachfrage nach Batteriematerialien exponentiell gestiegen, was zu einer Verknappung von Lithium und Kobalt führt. Die jüngsten geopolitischen Turbulenzen in Europa haben zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und den für die Herstellung ihrer Batterien benötigten Komponenten geführt. Darüber hinaus haben Probleme in der Versorgungskette die Preise in die Höhe getrieben, da die Nachfrage der Verbraucher die Produktion übersteigt.

Das Unternehmen plant, noch vor Jahresende 2022 weitere Konzessionsgebiete zu erwerben. Für 2023 plant das Unternehmen die Entwicklung eines umfangreichen Lithiumexplorationsprogramms und wird sich auf die Ergebnisse zur Bestimmung zentraler Gebiete stützen, auf die man sich konzentrieren will. Quantum prüft mehrere Lithiumprospektionsgebiete, um sein Batteriemetall-Portfolio weiter auszubauen.

"Der Plan der Regierung, die zusätzlichen Mittel zu verwenden, um das Land in Richtung einer grünen Revolution voranzutreiben, ist sehr erfreulich. Kanada ist seit Langem ein Goldproduzent, aber mit der steigenden Nachfrage nach Lithium und Kobalt für Elektrofahrzeuge muss sich das Land den stark nachgefragten Seltenerdmetallen zuwenden, die Quantum abbauen möchte. Wir haben bereits eine spezifische Liste von Standorten, die unserer Meinung nach ideale neue Projekte für das Unternehmen darstellen, die uns positive Ergebnisse liefern und dazu beitragen würden, uns als führendes Unternehmen im Bereich der Batteriemetalle zu etablieren. Wir werden darauf hinarbeiten, ein führender Anbieter von konfliktfreiem Lithium und bevorzugter Lieferant für zahlreiche EV-Unternehmen zu werden", erklärt David Greenway, Direktor.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

"Andrew Sostad"

_______________________

Andrew Sostad, CEO und Director

Kontaktdaten:

400 - 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das "Unternehmen") erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie "erwartet", "plant", "nimmt an", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "Potenzial" und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com, http://www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65246Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65246&tr=1



