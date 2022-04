QC Solar erhält eine Lizenz für die Rapid-Shutdown-Technologie (RSS) von Tigo Energy und erwirbt den RSS-Transmitter von Tigo.

Tigo Energy, Inc., der führende Anbieter von Flex MLPE (Module Level Power Electronics) in der Solarbranche, teilte heute mit, dass das Unternehmen eine kommerzielle Technologielizenzvereinbarung mit QC Solar, einem führenden Hersteller von PV-Steckverbindern und PV-Modulanschlussdosen mit Hauptsitz in Suzhou, China, abgeschlossen hat. Die Lizenzvereinbarung erlaubt es QC Solar, die Tigo-RSS-Technologie in seinen Produkten zu verwenden und deren Kompatibilität mit anderen Tigo-Komponenten zu nutzen.

QC Solar wird die RSS-Technologie von Tigo in seine Smart Junction Box integrieren und damit die wichtigsten Sicherheitsmechanismen für Solarmodule zur Verfügung stellen, um die Gefahren für Solarinstallateure und Ersthelfer zu reduzieren. Kunden von QC Solar, die die neue Smart Junction Box verwenden, können im Gegenzug den Tigo RSS Transmitter in Übereinstimmung mit den Vorschriften und Anforderungen für Rapid Shutdown nutzen.

"Mit der Rapid-Shutdown-Technologie von Tigo auf Modulebene sorgen wir dafür, dass die Solarsysteme unserer Kunden bei kritischen Ereignissen, wie z. B. Gebäudebränden, automatisch die Systemspannung herabsetzen, damit die Feuerwehrleute ihre Arbeit sicher erledigen können", sagte Zhenggang Duan, General Manager bei QC Solar. "Wir freuen uns auf die kommerzielle Produktion und die Vermarktung unserer Rapid Shutdown Smart Junction Box mit der Tigo-Technologie, die wir lizenzieren. Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorne, um Photovoltaik-Kraftwerke weltweit zu schützen."

Die Rapid-Shutdown-Technologie von Tigo ermöglicht es Betreibern von Anlagen, Feuerwehrleuten und Ersthelfern, zu arbeiten, ohne mit Hochspannungs-Gleichstrom von Solarkomponenten in Berührung zu kommen. Es ist international anerkannt, dass Photovoltaikanlagen sicher sein müssen. Dabei gibt es Rapid-Shutdown-Spezifikationen, wie sie in den USA entwickelt wurden, und die kürzlich auf den Philippinen, in Thailand und Singapur eingeführt wurden, sowie in zahlreichen anderen Ländern, die ähnliche Vorschriften prüfen.

"Diese Technologielizenzvereinbarung mit QC Solar stellt einen weiteren Indikator für die Stärke des IP-Portfolios von Tigo dar", sagte Zvi Alon, Chairman und CEO von Tigo Energy. "Wir heißen QC Solar in der Gemeinschaft der Unternehmen herzlich willkommen, die unsere schnelle Abschaltung dazu verwenden, Solaranlagen sicher zu machen, und freuen uns darauf, unsere Kunden mit Technologieprodukten zu bedienen, die eine breite Kompatibilität mit den Innovationen von Tigo bieten."

Weitere Informationen über den Tigo RSS-Transmitter finden Sie unter https://www.tigoenergy.com/product/rss-transmitter.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, der weltweit führende Anbieter im Bereich Flex MLPE (Module Level Power Electronics), entwickelt innovative Produkte zur Energieumwandlung und -speicherung im Solarbereich, die den Kunden mehr Auswahl und Flexibilität bieten. Die Tigo TS4-Plattform steigert die Solarproduktion, senkt die Betriebskosten und verbessert die Sicherheit. In Kombination mit der Tigo Energy Intelligence (EI)-Plattform liefert sie Erkenntnisse auf Modul-, System- und Flottenebene, um die Solarstromleistung zu maximieren und die Betriebskosten zu minimieren. Die Tigo EI Residential Solar Solution, eine flexible Solar-plus-Speicherlösung für Hausinstallationen, rundet das Portfolio des Unternehmens im Bereich der Solarenergietechnologie ab. Tigo wurde 2007 im Silicon Valley gegründet, um die Verbreitung der Solarenergie voranzutreiben, und das globale Team des Unternehmens unterstützt Kunden, deren Systeme auf sieben Kontinenten zuverlässig Solarstrom im Gigawattstundenbereich produzieren. Sie finden uns online unter www.tigoenergy.com.

Über QC Solar

QC Solar ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von intelligenten Schutz- und elektrischen Anschlusslösungen für neue Energien konzentriert. Zu seinen Produkten zählen Solar-PV-Anschlussdosen, Solar-PV-Stecker, PV-Kabel, Energiespeicherstecker sowie Kabelbäume. QC Solar besitzt drei Produktionsstätten in China und Vietnam, die innovative und qualitativ hochwertige Photovoltaik- und ESS-Verbindungslösungen und -Produkte für die größten Photovoltaik-Modulhersteller und Photovoltaik-Installateure anbieten.

