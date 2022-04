Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense hat kürzlich die LED-Displays im Parc des Princes, der Heimat des Fußballclubs Paris Saint-Germain in Frankreich, vorgestellt, um eine neue Lösung für die Stadionumgebung bereitzustellen. Die LED-Anzeige auf der mittleren Terrasse, ausgestattet mit modernster Technologie, ermöglicht es den Fans, das Spiel hautnah zu erleben. Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer bei von Paris Saint-Germain, teilte mit: "Wir freuen uns, Hisense und seine LED-Werbedisplay-Lösung im Parc des Princes begrüßen zu dürfen. Es ist eine großartige Gelegenheit, die enge Partnerschaft zu präsentieren, die Paris Saint-Germain mit einer international angesehenen Marke wie Hisense aufgebaut hat, und den Fans durch die Verbesserung ihres Spielerlebnisses etwas zurückgeben zu können."Der Gesamtumfang umfasst 450 Quadratmeter LED mit 10 mm Pixelabstand. Die markante Höhe des PSG-Bandes macht die 45 Millionen Pixel besser sichtbar. Hisense hat außerdem zwei Jumbo-LED-Wände entwickelt, um allen Fans im Stadion die beste Sicht zu gewährleisten. Morris Luo, Geschäftsführer der Abteilung für B2B-Geschäftsentwicklung von Hisense, erklärte: "Diese LED-Displays können allen Zuschauern Echtzeit-Aufnahmen und Live-Informationen liefern, was die Atmosphäre erheblich verbessern kann."Darüber hinaus hat Paris Saint-Germain kürzlich einen neuen Flagship-Store auf den berühmten Champs Elysées in Paris eröffnet, für den Hisense eine Reihe von LED-Displays, Videowänden und Digital Signage-Displays geliefert hat. Shawn Kim, Geschäftsführer von Hisense B2B in Europa, betonte: "Es ist eine Ehre, einer der wichtigsten Display-Partner von Paris Saint-Germain zu sein. Die Zusammenarbeit zwischen Hisense und Paris Saint-Germain spiegelt die gemeinsamen Bestrebungen der beiden Marken wider. Sowohl Paris Saint-Germain als auch Hisense bieten hohe Leistung und hochwertigste Produkte."Hervorragende Bildqualität, jede erdenkliche Form ist möglich, Hisense als Vorreiter bei der kommerziellen Display-Technologie der nächsten GenerationSeit 2019 hat Hisense es sich stets zum Ziel gesetzt, die Probleme der Kunden zu lösen und Innovationen zu fördern. Heute haben die kommerziellen Display-Produkte von Hisense vier wesentliche technische Meilensteine erreicht: Plug-in-Kamera für den Schutz der Privatsphäre, sechs Array-Mikrofone, um Umgebungsgeräusche herauszufiltern, Upgrade auf 85 % breiten Farbraum, und 4G RAM für eine bessere Bildqualität. Das B2B-Display-Geschäft von Hisense deckt mehr als 30 Länder in den fünf Märkten Europa, Mittlerer Osten, Nordafrika, Südafrika, Südostasien und Amerika ab. Es bietet hauptsächlich Dienstleistungen für verschiedene Bereiche wie Telefonkonferenzen, große Konferenzen, Bildungseinrichtungen, Supermärkte, Fast-Food-Ketten, Tankstellen, Hotels und weitere Anwendungen. 2021 stieg der Auftragsbestand von Hisense Commercial Display in Übersee im Jahresvergleich um 230 %, der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 327 %.2022 will Hisense sein Geschäft vor Ort weiter ausbauen und sich auf die Entwicklung des kommerziellen Display-Marktes konzentrieren. Ziel ist es, das Skalenwachstum kurz- und mittelfristig zu beschleunigen und die Markenbekanntheit und den Marktanteil als oberstes strategisches Ziel zu verbessern. Hisense baut diversifizierte Nutzungsszenarien auf und sieht die Sportevent-Kooperation als eine der wichtigsten Richtungen der Zukunft.Video - https://www.youtube.com/watch?v=uqf2eexCoxIVideo - https://www.youtube.com/watch?v=V-1eT2-HNbQFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1795253/Hisense_Commercial_Display_Performance_Picture.jpgPressekontakt:Hisense PR-Team,HisenseGlobal@ogilvy.com,+86-18796886395Original-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5195834