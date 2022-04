Arm und Tetrate verbessern die Reaktionsfähigkeit des Istio Service Mesh mit integrierter Hardware und Software für High Performance Computing und Cloud-to-Edge-Workloads

Tetrate, gegründet von den Entwicklern und Betreuern von Istio und Envoy, verkündete heute, dass Istio Service Mesh und Envoy Proxy nun die "Arm Neoverse"-Plattform unterstützen. Arm ist der führende Technologieanbieter im Bereich Prozessor-IP und seine Designs haben mehr als 215 Milliarden Chips ermöglicht. Dank des Supports von Neoverse können weit verbreitete Open-Source-Softwareprojekte schneller, mit geringerem Energieverbrauch und niedrigeren Gesamtbetriebskosten ausgeführt werden.

Neoverse ist in einer Vielzahl von Cloud-Umgebungen und für große Rechenzentrumsumgebungen erhältlich. Zu den Neoverse-Implementierungen zählen AWS-Graviton2-Prozessor-basierte "Elastic Compute Cloud"-Instanzen (Amazon EC2), die eine Preis-/Leistungsverbesserung von bis zu 40 gegenüber vergleichbaren x86-basierten Instanzen bieten.

"Die Vielfalt der Anwendungen ändert sich rasant, und Arm spricht den wachsenden Bedarf an höherer Leistung an, um rechenintensive Arbeitslasten wie Service Mesh zu bewältigen", sagte Bhumik Patel, Director of Ecosystem Development, Infrastructure Line of Business, Arm. "Durch die Zusammenarbeit mit Tetrate, um Istio- und Envoy-Support zu Neoverse-basierten Plattformen hinzuzufügen, können wir den Kunden dieser branchenführenden Service-Mesh-Software eine bessere Anwendungsleistung, einen geringeren Energieverbrauch und geringere TCO ermöglichen."

Neoverse eignet sich besonders gut für komplexe Workloads wie maschinelles Lernen, KI und jetzt auch Service Mesh. So hat AWS beispielsweise eine Preview von Amazon EC2-Instanzen mit AWS Graviton3-Prozessoren der nächsten Generation vorgestellt, die im Vergleich zu Instanzen der aktuellen Generation mit Graviton2-Prozessoren eine um bis zu 25 bessere Performance für rechenintensive Workloads bieten werden. AWS Graviton3-Prozessoren bieten eine bis zu zweimal höhere Floating-Point-Leistung für Wissenschafts- und Machine-Learning-Workloads und eine 50 höhere Speicherbandbreite gegenüber Graviton2-basierten Instanzen, um die Leistungsfähigkeit von speicherintensiven Anwendungen wie wissenschaftlichen Berechnungen zu verbessern.

"Wir bei Tetrate beobachten immer größere und komplexere Service-Mesh-Implementierungen, die innovative Lösungen für die kosteneffiziente Erfüllung von SLAs vom Edge bis zur Cloud erfordern", sagt Saptak Sen, Vice President of Strategic Alliances bei Tetrate. "Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Arm, AWS und dem Rest der Envoy- und Istio-Community, um unseren Kunden in den Bereichen Behörden, Finanzen, E-Commerce und anderen Märkten zu helfen, ihre Mesh-Implementierungen konsistenter, flexibler und skalierbarer zu gestalten."

Warum schnellere Leistung für Service Mesh wichtig ist

Ein Service Mesh besteht aus Microservices-Software-Instanzen, die erstellt und vernichtet werden, damit sie den Kapazitätsanforderungen einer Anwendung zur Laufzeit entsprechen. Jede Service-Instanz wird von einer Proxy-Instanz begleitet, und die Nachrichten zwischen den Services werden über die Proxy-Instanzen geleitet.

Jede Nachricht zwischen den Diensten oder zwischen den Diensten und dem Kontrollzentrum wird authentifiziert, autorisiert und ver-/entschlüsselt, was die Sicherheit verbessert. Alle diese Vorgänge erfordern einen hohen Rechenaufwand, und insbesondere die Ver- und Entschlüsselung ist numerisch intensiv. Eine schnellere Performance der dahinter liegenden Hardware-Infrastruktur kann einen enormen Unterschied in der Reaktionsfähigkeit des Service Mesh ausmachen.

Istio ist das marktführende Service Mesh, und die Istio-Software enthält eine verbesserte Version des Envoy-Proxys. Tetrate optimiert die Leistungsfähigkeit von Istio und des Envoy-Proxys. Neoverse unterstützt diese Maßnahmen und sorgt für einen soliden Leistungsschub bei Istio und Envoy. Die Beschleunigung dieser Softwareprojekte führt darüber hinaus zu einer höheren Performance bei der Ausführung der branchenführenden Verwaltungssoftware für Service Mesh von Tetrate, Tetrate Service Bridge.

Wie Istio Service Mesh für Regierungsbehörden und die Industrie funktioniert

Istio Service Mesh, das von Arm Neoverse auf mehreren Plattformen beschleunigt wird, bietet eine Reihe von Vorteilen, die für Behörden und die Industrie wichtig sind:

Sicherheit . Service Mesh führt Authentifizierung, Autorisierung und Ver-/Entschlüsselung bei jeglicher Kommunikation zwischen Service-Instanzen und mit der Kontrollebene durch und erhöht so die Sicherheit. Neoverse sorgt für die Beschleunigung der notwendigen Verarbeitung, einschließlich der numerischen Verarbeitung für die Ver- und Entschlüsselung.

. Service Mesh führt Authentifizierung, Autorisierung und Ver-/Entschlüsselung bei jeglicher Kommunikation zwischen Service-Instanzen und mit der Kontrollebene durch und erhöht so die Sicherheit. Neoverse sorgt für die Beschleunigung der notwendigen Verarbeitung, einschließlich der numerischen Verarbeitung für die Ver- und Entschlüsselung. Agilität . Service Mesh ermöglicht eine schnelle Softwareentwicklung mit Hilfe von Ansätzen zur kontinuierlichen Integration/kontinuierlichen Bereitstellung (Continuous Integration/Continuous Delivery, CI/CD). Neoverse bietet eine Plattform für beschleunigte Performance, die über Software-Updates hinweg verwaltet und optimiert werden kann.

. Service Mesh ermöglicht eine schnelle Softwareentwicklung mit Hilfe von Ansätzen zur kontinuierlichen Integration/kontinuierlichen Bereitstellung (Continuous Integration/Continuous Delivery, CI/CD). Neoverse bietet eine Plattform für beschleunigte Performance, die über Software-Updates hinweg verwaltet und optimiert werden kann. Geschäftskontinuität. Mit Hilfe von Service Mesh können Entwickler Anwendungen erstellen, die von einem lokalen Standort zur Cloud, von einer Verfügbarkeitszone in der Cloud zu einer anderen und sogar von einer Cloud zu einer anderen ausfallsicher sind. Neoverse unterstützt alle diese Plattformen und sorgt so für eine konsistente Leistungsoptimierung der Anwendungen über alle Implementierungsziele hinweg.

Laden Sie Arm-Ready-Versionen von Istio herunter

Interessenten können Arm-Ready-Versionen von Istio von Tetrate Labs herunterladen. Zu den Optionen gehört eine FIPS-Version, die mit dem Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2, den Sicherheitsanforderungen für kryptografische Module, konform ist. Zudem ist die Zahl der Optionen für den Zugriff auf Istio, das auf Neoverse über mehrere Plattformen hinweg läuft, groß und wächst weiter. Wenn Sie mehr erfahren möchten, kontaktieren Sie Tetrate.

Über Arm

Die ARM-Technologie ist das Herzstück einer Computing- und Datenrevolution, die die Art und Weise, wie Menschen leben und Unternehmen arbeiten, grundlegend verändert. Unsere energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben in mehr als 215 Milliarden Chips fortschrittliches Computing ermöglicht und unsere Technologien betreiben sicher Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer. Gemeinsam mit mehr als 1.000 Technologiepartnern sind wir führend in den Bereichen Design, Sicherheit und Management aller Aspekte des KI-gestützten vernetzten Computings vom Chip bis zur Cloud.

Über Tetrate

Tetrate wurde von den Istio-Gründern ins Leben gerufen, um die Vernetzung von Anwendungen neu zu gestalten. Das Unternehmen ist ein Enterprise Service Mesh, das die Komplexität moderner, hybrider Cloud-Anwendungsinfrastrukturen verwaltet. Das Flaggschiffprodukt Tetrate Service Bridge bietet eine Edge-to-Workload-Anwendungskonnektivitätsplattform. Sie sorgt für Geschäftskontinuität, Agilität und Sicherheit für Unternehmen auf dem Weg von traditionellen Monolithen zur Cloud. Kunden erhalten konsistente, integrierte Beobachtbarkeit, Laufzeitsicherheit und Traffic-Management in jeder Umgebung. Tetrate leistet weiterhin einen wichtigen Beitrag zu den Open-Source-Projekten Istio und Envoy Proxy. Weitere Informationen finden Sie unter www.tetrate.io.

