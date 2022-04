Zacatecas erwirbt das fortgeschrittene und hochgradige Oxid-Goldprojekt Esperanza von Alamos Gold Inc. und 19,15 Millionen Dollar aus Privatplatzierung werden aus dem Treuhandkonto freigegeben

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 12. April 2022 - Zacatecas Silver Corp. ("Zacatecas Silver" oder das "Unternehmen") (TSXV: ZAC - WKN: A2QQCM - FRA: 7TV) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Erwerb des fortgeschrittenen Goldprojekts Esperanza im mexikanischen Bundesstaat Morelos gemäß den Bedingungen eines Aktienkaufvertrags vom 28. Februar 2022 (der "Aktienkaufvertrag") mit Minas De Oro Nacional, S.A. De C.V. ("Minas De Oro"), einer Tochtergesellschaft von Alamos Gold Inc. ("Alamos") abgeschlossen hat. Gleichzeitig mit dem Abschluss der Transaktion wurde der Nettoerlös aus der zuvor gemeldeten vermittelten Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen in Höhe von 19,15 Millionen $ (die "Zeichnungsscheine") an das Unternehmen freigegeben.

Highlights:

- Das Goldprojekt Esperanza ist eine hochgradige Oxidgoldlagerstätte mit skalierbarem Potenzial.

- Historische gemessene und angezeigte Ressource von 34.352.000 Tonnen mit 0,98 g/t Gold und 8,09 g/t Silber für 1.084.000 Unzen Gold und 8.936.000 Unzen Silber und abgeleitete Ressource von 718.000 Tonnen mit 0,80 g/t Gold und 15,04 g/t Silber für 18.000 Unzen Gold und 347.000 Unzen Silber (siehe unten für Details).

- Priorität für die Erstellung einer aktualisierten Ressourcenschätzung im Jahr 2022 und Abschluss einer aktuellen Wirtschaftsstudie für das Goldprojekt Esperanza auf Grundlage der aktualisierten Ressourcenschätzung.

- Alamos wird bedeutender Eckpfeiler-Aktionär von Zacatecas.

- Starke Bilanz zur Finanzierung der Erschließungsaktivitäten auf dem Goldprojekt Esperanza und zur Fortsetzung der Bohraktivitäten auf dem Silbergrundstück Zacatecas.

Das Goldprojekt Esperanza ist ein attraktives Wachstumsprojekt mit niedrigen Kosten, geringer Kapitalintensität und geringem technischen Risiko im mexikanischen Bundesstaat Morelos. Alamos hat das Projekt durch fortgeschrittene technische Arbeiten, einschließlich metallurgischer Arbeiten, vorangebracht und konzentriert sich gleichzeitig auf die Einbindung der Interessengruppen, einschließlich des Aufbaus von Beziehungen zu den Gemeinden.

Das Goldprojekt Esperanza wird die volle Aufmerksamkeit eines bewährten Teams von Minenbauern und Finanziers erhalten, während Alamos als Großaktionär von Zacatecas bei der Erschließung des Projekts auch ein beträchtliches Potenzial an Wertsteigerungen erhält.

Der Gesamtbetrag der Transaktion beläuft sich auf etwa 60 Millionen USD, wobei der Großteil der Zahlungen erst dann erfolgt, wenn wesentliche Schritte in Richtung kommerzieller Produktion erreicht werden. Die anfängliche Gegenleistung besteht aus 5 Millionen USD in bar, 12.140.000 Stammaktien von Zacatecas (mit einem Wert von 10 Millionen USD) und einem Silberanteil zu Gunsten von Alamos im Wert von 6 Millionen USD.

Bryan Slusarchuk, Chief Executive Officer von Zacatecas, sagte: "Dies ist eine transformative Transaktion für unser Unternehmen. Wir freuen uns darauf, die hochgradige Oxidgoldlagerstätte in Richtung Produktion voranzutreiben, während wir gleichzeitig die Exploration auf unserem Silberprojekt weiter vorantreiben. Da die Transaktion für Esperanza nun abgeschlossen ist, heißen wir auch Alamos Gold als Hauptaktionär von Zacatecas willkommen und danken ihnen für ihre Zusammenarbeit bei der Durchführung dieser Transaktion. Zacatecas verfügt über zwei hervorragende Projekte, ist finanziell gut ausgestattet und hat ein ausgezeichnetes Team von technischen Fachleuten, die den Geschäftsplan des Unternehmens umsetzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, während wir gleichzeitig bei Esperanza und Zacatecas vorankommen."

Dr. Chris Wilson, Chief Operating Officer und Director von Zacatecas, sagte: "Der Erwerb des Goldprojekts Esperanza ist ein großer Schritt auf dem Weg von Zacatecas zu einem ernsthaften Edelmetallproduzenten. Das Goldprojekt Esperanza stellt eine der besten unerschlossenen Tagebaulagerstätten Mexikos dar und wird unsere hochgradigen Silberressourcen auf den Zacatecas-Grundstücken ergänzen, wo die jüngste hochgradige Entdeckung bei Panuco North unsere laufenden Explorationsarbeiten um eine überzeugende neue Komponente erweitert hat."

Goldprojekt Esperanza

Das Goldprojekt Esperanza ist ein fortgeschrittenes Wachstumsprojekt mit geringem technischen Risiko, das sich im mexikanischen Bundesstaat Morelos befindet.

Alamos meldete eine Ressourcenschätzung einer gemessenen und angezeigten Ressource von 34.352.000 Tonnen mit 0,98 g/t Gold und 8,09 g/t Silber für 1.084.000 Unzen Gold und 8.936.000 Unzen Silber sowie eine abgeleitete Ressource von 718.000 Tonnen mit 0,80 g/t Gold und 15,04 g/t Silber für 18.000 Unzen Gold und 347.000 Unzen Silber. Das Unternehmen hat diese Ressourcenschätzung nicht unabhängig verifiziert und behandelt diese Ressourcenschätzung nicht als aktuelle Ressource. Weitere Einzelheiten siehe unten.

Bis dato wurden auf dem Goldprojekt Esperanza umfangreiche Kern- und Reverse-Circulation-Bohrungen durchgeführt, die insgesamt 389 Bohrlöcher auf 69.716 Metern ergaben. Vier Ziele, die an die historische Ressource angrenzen oder in deren Nähe liegen, wurden identifiziert, um die historische Ressource zu erweitern. Das Projekt beherbergt auch sieben regionale Ziele, die ebenfalls Bohrtests verdienen.

Die Mineralisierung auf dem Goldprojekt Esperanza steht in Zusammenhang mit der Intrusion einer Lagerstätte mit Granodiorit-Zusammensetzung in das Karbonatgestein der Guerrero-Morelos-Plattform, insbesondere in das Gestein der Xochicalco-Formation. Im räumlichen Zusammenhang mit dem Intrusionskontakt mit den Karbonatgesteinen gibt es unterschiedliche Grade der Skarn- und Marmorentwicklung. In das granodioritische Gestein ist der Kalkstein der Xochicalco-Formation aus dem Aptium (frühe Kreidezeit) eingebettet, dessen Mächtigkeit von sehr dünn bis mittelstark variiert. Die primäre Mineralisierung besteht aus Gold und in geringerem Ausmaß aus Silber, das mit den Skarnzonen in Verbindung steht, die räumlich mit der Intrusion verbunden sind.

Auf der Grundlage früherer vorläufiger Bewertungen, die von früheren Eigentümern durchgeführt wurden, geht das Unternehmen davon aus, dass das Projekt für einen konventionellen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung und zweistufiger Zerkleinerung in Frage kommen würde. Das zerkleinerte Material würde zum Laugungsfeld befördert und mit verdünnter Zyanidlösung bewässert werden. Das Gold wird aus der schwangeren Lösung mittels Kohlenstoffadsorption, anschließender elektrolytischer Gewinnung und Verhüttung vor Ort zur Herstellung von Gold- und Silber-Doré-Barren zurückgewonnen.

Das Unternehmen plant ein umfangreiches Arbeitsprogramm, um eine aktualisierte Ressourcenschätzung zu erstellen, wirtschaftliche Studien für das Projekt durchzuführen und ein Infill-Bohrprogramm auf der Lagerstätte sowie Bohrungen auf nahe gelegenen Explorationszielen durchzuführen.

Bedingungen der Transaktion

Gemäß den Bedingungen des Aktienkaufvertrags erwarb Zacatecas alle emittierten und ausstehenden Aktien von Esperanza Silver de Mexico, S.A. de C.V. ("Esperanza Mexico"), die das Eigentum am Goldprojekt Esperanza besitzt. Als Gegenleistung für Esperanza Mexico zahlte Zacatecas an Minas de Oro 5.000.000 US$ und emittierte 12.140.000 Stammaktien von Zacatecas zu einem Preis von 1,05 $ pro Aktie, was einem Wert von 10.000.000 US$ entspricht (die "Gegenleistungsaktien"). Zacatecas hält nun eine 100%ige Beteiligung an Esperanza Mexico.

Das Aktienkaufabkommen sieht auch vor, dass Zacatecas bestimmte bedingte Zahlungen (die "bedingten Zahlungen") leisten wird, wenn wichtige Meilensteine bei der Erschließung des Goldprojekts Esperanza erreicht werden.

(a) Zahlung von 5.000.000 US$ innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Genehmigung eines Berichts zur Umweltverträglichkeitsprüfung durch die zuständigen Regierungsbehörden (die "UVP-Zahlung")

(b) Zahlung von 14.000.000 US$ innerhalb von 60 Tagen nach dem früheren der folgenden Ereignisse: (i) Abschluss einer Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Esperanza oder (ii) Bekanntgabe der Entscheidung von Zacatecas, mit dem Bau einer Mine auf dem Goldprojekt Esperanza zu beginnen (die FS-Zahlung")

(c) Zahlung von 20.000.000 US$ innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der kommerziellen Produktion auf dem Goldprojekt Esperanza (die "Produktionszahlung").

Zacatecas kann nach eigenem Ermessen bis zu 50 % der bedingten Zahlungen durch die Emission von Aktien zu einem Preis erfüllen, der dem 10-Tage-VWAP vor der Emission dieser Aktien entspricht, vorausgesetzt, dass diese Aktienemission nicht dazu führt, dass Alamos 19,99 % der emittierten und ausstehenden Aktien von Zacatecas (auf teilweise verwässerter Basis) überschreitet. Die Ausgabe von Aktien zur Zahlung der bedingten Zahlungen unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Zacatecas hat auch zugestimmt, Ausgaben in Höhe von 7.500.000 US$ zu tätigen, um das Goldprojekt Esperanza in den nächsten drei Jahren voranzutreiben (die "Ausgabenverpflichtung"). Sollte Zacatecas die Ausgabenverpflichtung nicht erfüllen, wird ein Betrag in Höhe des Fehlbetrags zur nächsten bedingten Zahlung hinzugefügt.

Die Bedingungen der Transaktion in Bezug auf die bedingten Zahlungen wurden so festgelegt, dass wichtige zukünftige Zahlungen mit bedeutenden Erfolgen in Bezug auf die Genehmigung und die Kommerzialisierung des Betriebs verbunden sind. Das Unternehmen hat ohne Verzögerung mehrere Genehmigungen und behördliche Zulassungen für wichtige Projekte in Mexiko erhalten und ist zuversichtlich, dass es in der Lage sein wird, sein geplantes Explorationsprogramm ebenfalls ohne Verzögerung durchzuführen. Das Unternehmen verfügt über Teammitglieder mit langjähriger Erfahrung bei der Genehmigung von Projekten in Mexiko und wird auch weiterhin in Zusammenarbeit mit allen Interessenvertretern alle Änderungen der Vorschriften überwachen und sich an diese anpassen, wobei es einen Best-Practice-Ansatz in Bezug auf die Gemeinschaft, die Umwelt und das regulatorische Klima verfolgt.

Die Parteien schlossen auch eine Vereinbarung ab, die vorsieht, dass Alamos bis zu 20 % des im Goldprojekt Esperanza produzierten Silbers zu einem Transferpreis von 20 % des an Zacatecas zu zahlenden Marktpreises erwerben kann. Der Silberanteil ist auf 500.000 Unzen Silber begrenzt. Die Stromvereinbarung sieht einen Betrag von 6.000.000 US$ vor, der auf den Kaufpreis gemäß dem Aktienkaufvertrag angerechnet wird.

In Anerkennung der Tatsache, dass Alamos ein bedeutender Aktionär von Zacatecas ist, werden Alamos und Zacatecas ein Abkommen über Investorenrechte abschließen, das Alamos unter anderem einen Sitz im Board von Zacatecas und ein Vorkaufsrecht zur Aufrechterhaltung seiner Aktienposition bei allen zukünftigen Finanzierungen einräumt. Gemäß den Bedingungen der Investorenrechtevereinbarung, die bei Abschluss der Transaktion abgeschlossen wird, unterliegen die Aktien der Gegenleistung den folgenden freiwilligen Beschränkungen für den Weiterverkauf: (i) 33% unterliegen einer Beschränkung für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Abschluss der Transaktion, (ii) weitere 33% unterliegen einer Beschränkung für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach Abschluss der Transaktion, und (iii) 34% unterliegen einer Beschränkung für einen Zeitraum von achtzehn Monaten nach Abschluss der Transaktion.

Zacatecas zahlte bei Abschluss der Transaktion ein Finders Fee von 500.000 US$ an Specialist Exploration Services LLC (Jacob Garland).

Privatplatzierungs-Finanzierung

Im Zuge des Abschlusses der Transaktion wurden die Erlöse aus der zuvor gemeldeten vermittelten Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen in Höhe von 19,15 Millionen $ (siehe Pressemitteilung vom 22. März 2022) aus dem Treuhandkonto freigegeben. Infolgedessen wurden die 17.410.474 Zeichnungsscheine in 17.410.474 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") umgewandelt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie ist ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 1,50 $ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Der Erlös aus der Finanzierung wurde für die Zahlung von 5.000.000 US$ in Verbindung mit dem Erwerb des Goldprojekts Esperanza verwendet und wird für die Weiterentwicklung des Goldprojekts Esperanza in Richtung Produktion, für die Finanzierung des laufenden Bohrprogramms auf dem bestehenden Silberprojekt des Unternehmens und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Clarus Securities Inc. fungierte als Lead Agent im Namen eines Konsortiums von Agenten, zu dem auch Eventus Capital Corp., Haywood Securities Inc. und Canaccord Genuity Corp. gehörten. Zacatecas zahlte dem Vermittler-Konsortium eine Barprovision in Höhe von 998.716 $ und emittierte insgesamt 907.924 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien (die Broker Warrants"), wobei jeder Broker Warrant über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Emissionsdatum zu einem Preis von 1,10 $ pro Stammaktie ausgeübt werden kann.

Die im Rahmen der Finanzierung emittierten Wertpapiere unterliegen Weiterverkaufsbeschränkungen, die am 23. Juli 2022 auslaufen.

Bestimmte Direktoren des Unternehmens waren an der Privatplatzierung beteiligt, die im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" darstellt. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Minderheitsgenehmigungsanforderungen in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Bezug auf diese Transaktionen mit verbundenen Parteien auf der Grundlage, dass der faire Marktwert (gemäß MI 61-101) der Transaktionen insgesamt 25 % des Marktwerts des Unternehmens nicht überschreitet.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Qualifizierte Person

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Wilson, BSc (honours), PhD, FAusIMM (CP), FSEG, Chief Operating Officer von Zacatecas, geprüft und genehmigt. Dr. Wilson ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und ist für alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Alamos-Ressourcen-Schätzung

Alamos meldete in seinem jüngsten Jahresbericht eine Ressourcenschätzung, die eine gemessene und angezeigte Ressource von 34.352.000 Tonnen mit 0,98 g/t Gold und 8,09 g/t Silber für 1.083.366 Unzen Gold und 8.936.201 Unzen Silber sowie eine abgeleitete Ressource von 718.000 Tonnen mit 0,80 g/t Gold und 15,04 g/t Silber für 18.375 Unzen Gold und 347.192 Unzen Silber umfasst. Das Unternehmen geht davon aus, dass es sich dabei um eine historische Ressource im Sinne von National Instrument 43-101 handelt. Die Ressourcenblöcke wurden mit einer Größe von 10 x 10 x 5 m definiert. Die Schätzung der Gehalte erfolgte mit der gewöhnlichen Kriging-Methode auf abgedeckten Kompositen. Ein zusätzlicher Schritt in der Schätzungsstrategie war die Verwendung der dynamischen Anisotropietechnik in den Entfaltungsoptionen von Vulcan. Diese zusätzliche Fähigkeit ermöglicht ein realistischeres Ergebnis der geschätzten räumlichen Verteilung des Gehalts, da sie der gefalteten Form der Lagerstätte folgt. Die in der Ressource verwendeten Annahmen beinhalten die folgenden Metallpreise: Goldpreis von US $1.400/oz und Silberpreis von US $22/oz. Bei der Ressource wurden die folgenden wirtschaftlichen Annahmen zugrunde gelegt: 60,4 % Gewinnung bei 0,2 g/t bis 71,9 % bei 1,6 g/t für Gold, 25 % für Silber, 2,60 $/t Abbaukosten, 0,64 $/t allgemeine und administrative Kosten, 4,20 $/t Mahlkosten und eine Grubenneigung von 45 Grad. Das Unternehmen hält die Ressource aufgrund der Identifizierung und Modellierung der Lagerstätte Esperanza für relevant.

Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ressource als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserven zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Obwohl die Ressourcenschätzung als zuverlässig angesehen wird, wird das Unternehmen einen Teil des Bohrkerns erneut beproben, um eine neue Ressourcenschätzung durchzuführen. Darüber hinaus wird eine zusätzliche Datenüberprüfung durchgeführt, einschließlich der Neuvermessung ausgewählter Diamantbohrlochkragen, der Überprüfung von grafischen Bohrkernprotokollen, des Vergleichs dieser Protokolle mit den verbleibenden halbgeschnittenen Kernen und einer Gegenprüfung ausgewählter geologischer Protokolle und Datenbankeinträge sowie einer Überprüfung der ursprünglichen Untersuchungszertifikate mit den Untersuchungsergebnissen und der Bohrlochdatenbank.

Berater

Osler, Hoskin & Harcourt LLP fungiert als Rechtsberater von Zacatecas. Haywood Securities Inc. fungiert als Finanzberater von Alamos, während Torys LLP als Rechtsberater von Alamos fungiert.

Über Zacatecas Silver Corp.

Das Grundstück von Zacatecas Silver befindet sich im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas innerhalb des äußerst viel versprechenden Fresnillo-Silbergürtels, in dem bereits über 6,2 Milliarden Unzen Silber gefördert wurden. Das Unternehmen besitzt 7.826 ha (19.338 Acres) Boden, der sehr vielversprechend für eine Silber-Basismetall-Mineralisierung mit geringer und mittlerer Sulfidierung sowie eine potenziell golddominierte Mineralisierung mit geringer Sulfidierung ist. Am 15. Dezember 2021 gab Zacatecas eine Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Panuco bekannt, die 2,7 Millionen Tonnen mit 187 g/t AgEq (171 g/t Ag und 0,17 g/t Au) für 16,4 Millionen Unzen AgEq (15 Millionen Unzen Silber und 15 Tausend Unzen Gold) umfasst (siehe Pressemitteilung vom 15. Dezember 2021).

Das Grundstück liegt 25 km südöstlich der Mine Juanicipio von MAG Silver Corp. und der Mine Fresnillo PLC von Fresnillo. Das Grundstück hat gemeinsame Grenzen mit den Claims von Pan American Silver Corp. und El Orito, das sich im Besitz von Endeavour Silver befindet. Innerhalb der Zacatecas-Konzessionen gibt es vier hochgradige Silberzielgebiete: die Lagerstätte Panuco, Muleros, El Cristo und San Manuel-San Gill. Das Grundstück umfasst auch die Silber-Grundmetall-Aderziele El Oro, El Orito, La Cantera, Monserrat, El Peñón, San Judas und San Juan. Diese Ziele sind relativ unerforscht und werden im Mittelpunkt einer schnellen Erkundung stehen.

Über Alamos Gold Inc.

Alamos ist ein in Kanada ansässiger Goldproduzent mit einer diversifizierten Produktion aus drei in Betrieb befindlichen Minen in Nordamerika. Dazu gehören die Minen Young-Davidson und Island Gold im Norden von Ontario, Kanada, sowie die Mine Mulatos im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein bedeutendes Portfolio an Projekten in der Entwicklungsphase in Kanada, Mexiko, der Türkei und den Vereinigten Staaten. Alamos beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter und hat sich zu den höchsten Standards der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX und der NYSE unter dem Kürzel "AGI" gehandelt.

Im Namen des Unternehmens

Bryan Slusarchuk

Chief Executive Officer und Director

Rechtliche Hinweise

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zacatecas Silver weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Zacatecas Silver, die geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf den Zacatecas-Grundstücken und die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und behördlichen Bestimmungen. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Sofern nicht durch die geltende Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben, verpflichtet sich Zacatecas Silver nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Adam Ross, Investor Relations, Telefon: +1 604 229-9445, Gebührenfrei (Nordamerika): +1 833 923-3334, Email: info@zacatecassilver.com

