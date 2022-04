DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Norwegen findet wegen des Feiertages Gründonnerstag nur ein verkürzter Handel bis 13 Uhr MESZ statt.

DONNERSTAG: In Norwegen und Dänemark bleiben die Börsen wegen Gründonnerstag geschlossen. In Schweden (13 Uhr MESZ) und am US-Anleihemarkt (20 Uhr MESZ) findet ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Die chinesischen Exporte sind im März im Jahresvergleich um 14,7 Prozent gestiegen, wie die Zollverwaltung Chinas mitteilte. Der Anstieg war damit geringer als in den ersten beiden Monaten des Jahres mit insgesamt um 16,3 Prozent. Er lag aber im Rahmen der Prognose von 14 Prozent. Die Importe sind im vergangenen Monat unerwartet um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, nachdem sie im Zeitraum Januar-Februar um 15,5 Prozent zugelegt hatten. Ökonomen hatten einen Anstieg der Einfuhren Chinas im März im Jahresvergleich um 8 Prozent erwartet. Dies kann als Abschwächung der Binnenkonjunktur gewertet werden.

TAGESTHEMA II

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sorgt sich um die niedrigen Füllstände in den deutschen Gasspeichern. Bei einem möglichen Gasembargo oder Lieferstopps durch Russland käme Deutschland mit den aktuellen Mengen und eingekauftem Flüssiggas nur bis zum Ende des Sommers oder Anfang des Herbstes, sagte Müller. "Aber dann wären die Speicher richtig leer. Und das würden wir vor dem Winter nicht haben wollen." Derzeit gebe es aber keine Anzeichen dafür, dass Russlands Präsident Wladimir Putin das Gas drossele, sagte der Netzagenturchef weiter. Müller rief Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Industrie erneut dazu auf, deutlich mehr Energie einzusparen als bisher.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März

12:30 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q

15:00 NL/Stellantis NV, Online-HV

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+6,7% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+6,2% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise März PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - CA 16:00 Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.129,00 +0,8% E-Mini-Future S&P-500 4.421,50 +0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 14.079,50 +1,0% Nikkei-225 26.808,10 +1,8% Schanghai-Composite 3.208,18 -0,2% +/- Ticks Bund -Future 155,08% -12 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.124,95 -0,5% DAX-Future 14.013,00 -0,5% XDAX 13.996,67 -0,5% MDAX 30.405,11 -0,5% TecDAX 3.191,26 -0,8% EuroStoxx50 3.831,47 -0,2% Stoxx50 3.755,88 -0,5% Dow-Jones 34.220,36 -0,3% S&P-500-Index 4.397,45 -0,3% Nasdaq-Comp. 13.371,57 -0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 155,20% +21

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem volatilen Geschäft an den Börsen rechnen Händler. Die Welle der Inflationsdaten von Großbritannien bis in die USA reißt nicht ab und muss eingepreist werden. Für den DAX wäre es eine glückliche Fügung, sollte er sich über 14.000 Punkten behaupten können, heißt es. Wichtigstes Ereignis des Tages sind die US-Produzentenpreise. Denn sie haben Vorlaufcharakter von mehreren Monaten für die Verbraucherpreise. Diese waren am Vortag mit einem hohen Wert vermeldet worden. Sollten die Kosten der US-Produzenten noch mehr als ohnehin befürchtet gestiegen sein, dürften auch künftige Verbraucherpreise noch stärker steigen, so die Befürchtung. Druck auf den Markt dürfte zudem vom "Oster-Hedging" durch Fonds ausgehen. "Bei einem verlängerten Feiertags-Wochenende und gleichzeitig noch einem laufenden Krieg in der Nachbarschaft will niemand nachrichtlich auf dem falschen Fuß erwischt werden", sagt ein Händler: "Wir rechnen mit sehr hohen Absicherungsquoten".

Rückblick: Leichter - Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten stiegen zwar nicht noch stärker als ohnehin befürchtet, das Plus von 8,5 Prozent stellte dennoch keinen Grund zum Feiern. Die US-Daten sorgten gleichwohl für leichte Entspannung an den internationalen Zinsmärkten, die mit noch Schlimmerem gerechnet hatten. Die Nachrichtenlage wurde insgesamt aber als negativ bezeichnet. Banken- und Gesundheitswerte standen am stärksten unter Druck mit Abgaben von bis zu 1,8 Prozent. Gewinner waren Ölwerte und Technologie-Aktien, die von der leichten Entspannung bei den Marktzinsen profitierten. Bei Wienerberger (+2,3%) sprach die Citigroup von einem starken Zwischenbericht. Bei Givaudan lag der Umsatz leicht über Konsens. Mit Abgaben von 2,8 Prozent konnte sich die Aktie dem negativen Marktumfeld jedoch nicht entziehen.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Im Blick standen hohe Verluste bei Deutscher Bank (-9,4%) und Commerzbank (-8,5%). Ein Großinvestor hatte sich von Aktien im Gesamtwert von 1,75 Milliarden Euro getrennt. Zuversichtliche Aussagen der britischen Fluglinie Easyjet (+1,8%) konnten nicht auf Lufthansa ausstrahlen. Sie fielen um 2,7 Prozent, obwohl sich die Briten zuversichtlich zum Sommer-Reiseverkehr geäußert hatten. Tui gaben sogar um 5,4 Prozent nach. Bei BASF sorgten positive Analystenstimmen für gute Laune, die Titel gewannen 1,1 Prozent. Im Chemie-Sektor zogen Wacker Chemie um 3,6 Prozent an. Die Beteiligungsholding Mutares (+2,8%) hat laut Warburg besser als erwartet ausgefallene Jahreszahlen vorgelegt.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Sog der US-Börsen ist es mit den Kursen weiter nach unten gegangen. Ansonsten war die Nachrichtenlage dünn. Aktien der Munich Re reagierten nicht auf einen kleinen Zukauf des Unternehmens in den USA. Adidas wurden 0,5 Prozent niedriger getaxt. Die Analysten von Baader Helvea hatten die Titel auf "Reduzieren" zurückgestuft. Unter den Nebenwerten zeigten sich Allgeier unbeeindruckt davon, dass das Unternehmen die Kreditfazilität bei einem Bankenkonsortium erhöht hat.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Zinsängste haben am Dienstag an den US-Börsen wieder die Oberhand gewonnen. Zeitweise kräftige Gewinne an den Aktienmärkten wurden im späten Verlauf wieder abgegeben, und die Kurse rutschten ins Minus. Die US-Verbraucherpreise waren im März zwar etwas stärker gestiegen als erwartet, in der Kernrate jedoch etwas weniger deutlich. Marktteilnehmer schöpften daraus Hoffnung, dass die Inflation vielleicht schon bald ihren Zenit erreicht haben könnte. Allerdings wurde den Anlegern rasch bewusst, dass die Daten nichts am geldpolitischen Kurs der US-Notenbank ändern würden. Fed-Gouverneurin Lael Brainard bekräftigte vielmehr die Bereitschaft der Fed, den Preisauftrieb entschlossen zu bekämpfen. Angeführt wurde der Markt vom Energiesektor, der im Windschatten des Ölpreises um 1,7 Prozent zulegte. Schlusslicht war der Bankensektor mit minus 1,4 Prozent. Hier lasteten gesunkene Marktzinsen. Oracle sanken um 0,5 Prozent. Der Softwarekonzern hat die Angebotsfrist im Rahmen seiner Übernahmeofferte für die Cerner Corp (+0,3%) zum dritten Mal verlängert - nun bis zum 11. Mai.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,38 -10,6 2,49 165,5 5 Jahre 2,68 -10,9 2,79 141,7 7 Jahre 2,74 -9,3 2,84 130,2 10 Jahre 2,72 -5,7 2,78 121,3 30 Jahre 2,81 +0,6 2,81 91,5

Staatsanleihen waren gefragt. Die zuletzt kräftig gestiegenen Renditen kamen wieder zurück. Die Inflationsdaten zeigten zwar keine Entwarnung, übertrafen aber die schlimmsten Befürchtungen nicht.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0832 +0,0% 1,0829 1,0872 -4,7% EUR/JPY 136,05 +0,2% 135,78 136,09 +4,0% EUR/CHF 1,0104 +0,1% 1,0723 1,0108 -2,6% EUR/GBP 0,8330 +0,0% 0,8328 0,8340 -0,9% USD/JPY 125,60 +0,2% 125,39 125,20 +9,1% GBP/USD 1,3002 -0,0% 1,3004 1,3035 -3,9% USD/CNH 6,3760 -0,0% 6,3773 6,3766 +0,3% Bitcoin BTC/USD 40.104,76 +1,0% 39.710,84 39.983,64 -13,3%

Der Dollar profitierte von den Inflationsdaten. Der Dollar-Index stieg um 0,4 Prozent. Der Euro rutschte auf rund 1,0830 Dollar. "Die Zahlen sollten die Erwartungen des Marktes unterstützen, dass die Federal Reserve den Leitzins bis zum Jahresende in Richtung 2,50 Prozent anheben wird", so die Analysten der ING schon vor Veröffentlichung der Daten.

