Der Finanzdienstleister Hypoport ist mit kräftigen Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal stieg das Transaktionsvolumen auf der hauseigenen Kreditplattform Europace im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 33,8 Milliarden Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte."Erstmals lag das Transaktionsvolumen von Europace in einem Quartal über 30 Milliarden Euro", sagte Hypoport-Chef Ronald Slabke. Auch in den übrigen Sparten legten die Geschäftsvolumina um ...

