Der französische Luxusgüterkonzern LVMH ist einem überraschend starken Umsatzsprung ins Jahr gestartet. Im Vergleich zum pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum legten die Erlöse vor allem dank des Geschäfts mit Mode und Lederwaren um 29 % auf 18 Mrd. Euro zu. Dies war deutlich mehr, als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt betrug der Zuwachs 23 %. Außer dem Geschäft mit Wein und Spirituosen steigerten im ersten Quartal alle Geschäftsbereiche des Konzerns ihren Umsatz um zweistellige Prozentsätze. Regional betrachtet verzeichnete LVMH in den Vereinigten Staaten und in Europa ebenfalls prozentual zweistellige Umsatzsteigerungen. Auch in Asien legte das Geschäft zu, obwohl China im März die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärft hatte.



