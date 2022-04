DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) 13-Apr-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

13 April 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 12 April 2022 it purchased a total of 350,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 250,000 100,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.242 GBP1.038 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.212 GBP1.012 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.232034 GBP1.027153

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 710,619,432 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1600 1.220 XDUB 08:42:17 00058243331TRLO0 1612 1.218 XDUB 08:42:20 00058243333TRLO0 7260 1.218 XDUB 08:42:20 00058243332TRLO0 7254 1.214 XDUB 08:47:08 00058243450TRLO0 5504 1.212 XDUB 08:48:13 00058243520TRLO0 259 1.212 XDUB 08:49:01 00058243541TRLO0 101 1.212 XDUB 08:50:01 00058243597TRLO0 1077 1.212 XDUB 08:53:07 00058243817TRLO0 974 1.212 XDUB 08:54:07 00058243861TRLO0 7826 1.218 XDUB 09:06:53 00058244438TRLO0 916 1.232 XDUB 10:11:03 00058246870TRLO0 12874 1.232 XDUB 10:11:03 00058246871TRLO0 246 1.232 XDUB 10:11:03 00058246873TRLO0 2686 1.232 XDUB 10:11:03 00058246874TRLO0 3015 1.236 XDUB 10:22:11 00058247398TRLO0 2489 1.236 XDUB 10:22:11 00058247399TRLO0 2956 1.236 XDUB 10:22:11 00058247400TRLO0 1750 1.236 XDUB 10:23:41 00058247516TRLO0 1000 1.236 XDUB 10:23:41 00058247517TRLO0 433 1.236 XDUB 10:23:41 00058247518TRLO0 2138 1.236 XDUB 10:23:41 00058247519TRLO0 302 1.236 XDUB 10:23:41 00058247520TRLO0 1222 1.236 XDUB 10:23:41 00058247521TRLO0 8202 1.232 XDUB 10:26:02 00058247587TRLO0 782 1.242 XDUB 11:31:01 00058250099TRLO0 1441 1.242 XDUB 11:31:01 00058250100TRLO0 4473 1.242 XDUB 11:31:01 00058250101TRLO0 7666 1.240 XDUB 11:44:16 00058250655TRLO0 2144 1.240 XDUB 12:10:16 00058251680TRLO0 2424 1.240 XDUB 12:10:16 00058251679TRLO0 2211 1.240 XDUB 12:10:16 00058251678TRLO0 8058 1.238 XDUB 12:16:15 00058251885TRLO0 7063 1.234 XDUB 12:33:24 00058252399TRLO0 1468 1.232 XDUB 13:25:24 00058254085TRLO0 1609 1.232 XDUB 13:25:24 00058254084TRLO0 6547 1.232 XDUB 13:25:24 00058254083TRLO0 6757 1.234 XDUB 13:38:02 00058255078TRLO0 7871 1.234 XDUB 13:58:02 00058255869TRLO0 3352 1.232 XDUB 14:08:57 00058256313TRLO0 1575 1.232 XDUB 14:08:57 00058256312TRLO0 3008 1.232 XDUB 14:08:57 00058256311TRLO0 4660 1.232 XDUB 14:08:58 00058256314TRLO0 1750 1.238 XDUB 15:36:36 00058261062TRLO0 7 1.238 XDUB 15:36:36 00058261061TRLO0 2 1.238 XDUB 15:36:36 00058261060TRLO0 2 1.238 XDUB 15:36:36 00058261059TRLO0 2 1.238 XDUB 15:36:36 00058261058TRLO0 2 1.238 XDUB 15:36:36 00058261057TRLO0 3 1.238 XDUB 15:36:36 00058261056TRLO0 11 1.238 XDUB 15:36:36 00058261055TRLO0 2 1.238 XDUB 15:36:36 00058261054TRLO0 3 1.238 XDUB 15:36:36 00058261053TRLO0 2 1.238 XDUB 15:36:36 00058261052TRLO0 1 1.238 XDUB 15:36:36 00058261051TRLO0 4 1.238 XDUB 15:36:36 00058261050TRLO0 1 1.238 XDUB 15:36:36 00058261049TRLO0 33 1.238 XDUB 15:36:36 00058261048TRLO0 1051 1.238 XDUB 15:36:36 00058261047TRLO0 3889 1.238 XDUB 15:36:36 00058261046TRLO0 996 1.238 XDUB 15:36:36 00058261045TRLO0 790 1.238 XDUB 15:36:36 00058261064TRLO0 1750 1.238 XDUB 15:36:36 00058261063TRLO0 775 1.238 XDUB 15:36:36 00058261065TRLO0 1001 1.238 XDUB 15:36:36 00058261066TRLO0 58 1.238 XDUB 15:36:40 00058261069TRLO0 89 1.238 XDUB 15:36:44 00058261071TRLO0 32829 1.238 XDUB 15:36:52 00058261073TRLO0 1095 1.238 XDUB 15:36:52 00058261075TRLO0 1750 1.238 XDUB 15:36:52 00058261074TRLO0 2626 1.238 XDUB 15:37:20 00058261101TRLO0 1051 1.238 XDUB 15:37:20 00058261100TRLO0 1706 1.238 XDUB 15:37:20 00058261099TRLO0 1750 1.238 XDUB 15:37:20 00058261098TRLO0 6518 1.236 XDUB 15:49:20 00058261683TRLO0 6795 1.236 XDUB 15:49:20 00058261682TRLO0 1750 1.232 XDUB 15:49:20 00058261684TRLO0 2346 1.230 XDUB 15:49:20 00058261690TRLO0 1750 1.230 XDUB 15:49:20 00058261689TRLO0 701 1.230 XDUB 15:49:20 00058261692TRLO0 2700 1.230 XDUB 15:49:20 00058261691TRLO0 8040 1.226 XDUB 15:59:05 00058262384TRLO0 1894 1.226 XDUB 15:59:13 00058262388TRLO0 814 1.226 XDUB 16:01:13 00058262492TRLO0 6487 1.226 XDUB 16:01:13 00058262491TRLO0 1110 1.226 XDUB 16:08:26 00058262955TRLO0 3845 1.226 XDUB 16:08:26 00058262954TRLO0 2603 1.226 XDUB 16:10:26 00058263109TRLO0 811 1.226 XDUB 16:11:41 00058263191TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1627 101.40 XLON 08:48:02 00058243512TRLO0 1705 101.40 XLON 08:48:02 00058243511TRLO0 3016 101.20 XLON 08:48:13 00058243519TRLO0 3407 102.00 XLON 08:57:34 00058243937TRLO0 3297 102.00 XLON 09:01:05 00058244102TRLO0 1100 102.00 XLON 09:04:00 00058244263TRLO0 1100 102.00 XLON 09:04:00 00058244264TRLO0 154 101.80 XLON 09:06:53 00058244441TRLO0 2000 101.80 XLON 09:06:53 00058244440TRLO0 1017 101.80 XLON 09:06:53 00058244439TRLO0 350 102.80 XLON 10:11:03 00058246869TRLO0 2577 102.80 XLON 10:11:03 00058246872TRLO0 1244 103.20 XLON 10:22:11 00058247394TRLO0 611 103.20 XLON 10:22:11 00058247393TRLO0 2175 103.20 XLON 10:22:11 00058247396TRLO0 903 103.20 XLON 10:22:11 00058247395TRLO0 1532 103.00 XLON 10:26:02 00058247586TRLO0 1670 103.00 XLON 10:26:02 00058247585TRLO0 3034 102.80 XLON 10:27:06 00058247619TRLO0 2000 103.00 XLON 10:27:06 00058247620TRLO0 2944 103.60 XLON 11:29:51 00058250070TRLO0 2000 103.80 XLON 11:31:01 00058250102TRLO0 1540 103.80 XLON 11:33:01 00058250204TRLO0 2000 103.80 XLON 11:33:01 00058250203TRLO0 2953 103.20 XLON 12:16:15 00058251887TRLO0 317 103.20 XLON 12:16:15 00058251886TRLO0 341 103.00 XLON 14:03:19 00058256066TRLO0 3100 103.00 XLON 14:03:19 00058256065TRLO0 4500 103.00 XLON 14:06:30 00058256145TRLO0 3087 103.00 XLON 14:06:43 00058256162TRLO0 3104 102.80 XLON 15:49:20 00058261685TRLO0 3273 102.80 XLON 15:49:20 00058261688TRLO0 2609 102.80 XLON 15:49:20 00058261687TRLO0 2984 102.80 XLON 15:49:20 00058261686TRLO0 734 102.80 XLON 15:49:21 00058261705TRLO0 505 102.80 XLON 15:49:21 00058261704TRLO0 3153 102.80 XLON 15:49:21 00058261708TRLO0 3036 102.80 XLON 15:49:21 00058261707TRLO0 2273 102.80 XLON 15:49:21 00058261706TRLO0 2000 102.80 XLON 15:49:21 00058261710TRLO0 4768 102.80 XLON 15:49:22 00058261711TRLO0 2000 102.60 XLON 16:01:26 00058262503TRLO0 3435 102.60 XLON 16:06:26 00058262767TRLO0 3827 102.60 XLON 16:12:43 00058263281TRLO0 1985 102.60 XLON 16:17:43 00058263662TRLO0 585 102.60 XLON 16:17:43 00058263661TRLO0 1173 102.60 XLON 16:17:43 00058263660TRLO0 1255 102.40 XLON 16:19:29 00058263819TRLO0

