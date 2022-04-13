BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 2125 (2280) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT CREDIT AGRICOLE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OW) - ZIEL 14,10 (16,60) EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 39,90 (41,20) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT WAREHOUSES DE PAUW AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 39 EURBERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 33 (31) EUR - 'OUTPERFORM'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 18 (16) EUR - 'UNDERPERFORM'BOFA HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 800 (780) PENCE - 'BUY'BOFA HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 825 (800) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 700 (680) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ABB AUF 41 (42) CHF - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 765 (746) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 133 (128) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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