Baloise Gruppe - Cyberangriff auf Teile der IT-InfrastrukturBucher Industries AG - Generalversammlung genehmigt alle Anträge des VerwaltungsratsLVMH überrascht mit kräftigem UmsatzsprungVodafone in Gesprächen zu Glasfaser-Joint-Venture (HB)VZ Holding AG - Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats beaconsmind AG - heute mit geplantem Gang an die Börse Ffm und deutlichem Ausbau der Kapitalmarktaktivitäten Allgeier schafft zusätzlichen Spielraum zur Finanzierung des Wachstums und für gezielte Zukunftsakquisitionen Ceconomy stellt Weichen für Komplettübernahme von Media-Saturn Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen legt im März zu / 2,941 Mio; +217,9% GG VJ; -47,4 % GG 03/19 Hypoport SE: Sehr starkes Wachstum in der privaten Immobilienfinanzierung in Q1 2022 ...

