Marinomed legt heute Zahlen für das abgelaufene Jahr vor und kündigt an, Finanzierungsmöglichkeiten, mitunter auch über Kapitalmärkte, zu prüfen. Das Unternehmen beendete das Jahr mit einem Umsatzanstieg um 43 Prozent auf 11,6 Mio. Euro (2020: 8,1 Mio. Euro). Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen um 26 Prozent auf 7,5 Mio. Euro (2020: 5,9 Mio. Euro), ein Großteil wurde für klinische Entwicklungsprojekte verwendet. Die hohen Investitionen in den zukünftigen Wachstumskurs von Marinomed spiegelten sich in der Ergebnisentwicklung wider. Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit -4,1 Mio. Euro dennoch über dem Vorjahreswert (2020: -5,8 Mio. Euro). Das Jahresergebnis 2021 wurde auf -5,9 Mio. Euro leicht verbessert (2020: -6,0 ...

