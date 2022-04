Das war gestern ein echter Schockmoment für die Aktionäre der Deutschen Bank als bekannt wurde, dass ein Großinvestor ein riesiges Aktienpaket auf den Markt wirft. Die Aktie verlor fast neun Prozent. Doch damit dürfte dieser Hammer nun eingepreist sein. Aber wie geht es mit der Aktie jetzt weiter?

JP Morgan wurde beauftragt für einen nicht genannten Investor insgesamt rund 116 Millionen Deutsche Bank-Aktien zu einem Kurs von mindestens 10,98 Euro zu verkaufen. Das entspricht in etwa fünf Prozent aller Anteile überhaupt! Kurz vor der Bekanntgabe lag der Aktienkurs noch bei knapp elf Euro, stürzte dann aber umgehend in den Bereich eben der genannten 10,98 Euro ab. Warum der Investor das Aktienpaket veräußern will, wurde nicht bekannt und dürfte auch umstritten sein.

Schließlich konnte die einzige deutsche Großbank zuletzt durchaus Erfolge vermelden. Immerhin hat die Deutsche Bank ihre Gewinnmarge durch Kostensenkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...