Nachdem der Bitcoin-Kurs in der Nacht auf Dienstag kurzzeitig bis auf 39.373 Dollar zurückgefallen ist, könnte er zwischenzeitlich die psychologisch wichtige 40.000-Dollar-Marke zurückerobern. Mit leichten Zugewinnen versucht er sich am Mittwochmorgen an einer Stabilisierung knapp oberhalb dieses Bereichs.In einer ersten Gegenreaktion auf den Dip hatte die Bullen den Bitcoin am Dienstagnachmittag kurzzeitig wieder bis auf rund 40.600 Dollar getrieben, ehe er abermals unter die 40.000er-Marke abgesackt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...