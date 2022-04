News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse am Mittwoch: 14000 wieder entfernt und doch so nah - im Nachthandel tangierten wir die Schwelle einmal. DAX-Vorbereitung unter 14000 Punkten War der gestrige Morgen im DAX unter 14000 Punkten nur ein Ausrutscher? Die US-Daten zur Inflation wurden zunächst gefeiert, brachten den Markt am Ende aber doch wieder unter Druck. Wie habe ich dies gehandelt und welche Signale zeigt die Chartanalyse zur Wochenmitte ...

