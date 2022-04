CARGOTEC CORPORATION, PRESSEMITTEILUNG 13. APRIL 2022 UM 10:00 Uhr OESZ

Hiab, ein Unternehmen von Cargotec, konnte in Deutschland einen Rekordauftrag für elektrische MOFFETTs sichern. Die Behrens Gruppe, ein Großhändler und Logistikunternehmen für Holz und Bauelemente, hat vollelektrische Mitnehmstapler MOFFETT der Serie E4 im Wert von 4,5 Millionen Euro mitsamt ProCare-Serviceverträgen für fünf Jahre geordert. Außerdem hat Knettenbrech & Gurdulic, eines der am schnellsten wachsenden Entsorgungs- und Recyclingunternehmen Deutschlands, Wechselgeräte MULTILIFT mitsamt Installation für 1,7 Millionen Euro in Auftrag gegeben. Die bestellten Geräte werden in Cargotecs Auftragseingang für das erste Quartal 2022 verbucht und in den Jahren 2022 und 2023 geliefert.



"Die Behrens Gruppe elektrifiziert ihre gesamte Flotte an Mitnehmstaplern, um in Zukunft nachhaltiger zu arbeiten. Hiabs Mitnehmstapler MOFFETT der Serie E4 bieten emissionsfreie Leistung ohne Abstriche bei der Produktivität. Zudem bieten sie dem Bediener mehr Komfort und Sicherheit, da sie praktisch geräuschlos sind - und vibrationsärmer als ein Dieselstapler", erklärt Cord Schipfmann, Team Leader MOFFETT bei Hiab Deutschland.



Der Auftrag umfasst die beiden Modelle MOFFETT E4 25.3 NX und E4 25.4 NXmit einer Hubkapazität von 2.500 Kilogramm. Als der E4 2020 auf den Markt kam, war er der weltweit erste elektrische Mitnehmstapler mit 3-Rad-Antrieb. Mittlerweile ist er auch als Allradantrieb-Ausführung erhältlich. Im Jahr 2021 wurde der E4 mit einem IFOY AWARD - auch bekannt als der "Oscar der Intralogistik" - ausgezeichnet, und zwar in der Kategorie Special Vehicle.



Elektrische MOFFETTs umfassen weniger bewegliche Teile als entsprechende dieselbetriebene Modelle, weshalb sich Wartungszeit und Ersatzteilkosten verringern. Die Geräteverfügbarkeit wird durch Hiabs Servicevertrag ProCare Total Repair & Maintenancezusätzlich erhöht. Dieser beinhaltet nämlich für einen festen Monatsbeitrag die planmäßige Wartung und Notfallreparaturen durch Hiab. Die Lieferung von Originalersatzteilen ist im Vertrag ebenfalls inbegriffen.



Knettenbrech & Gurdulic hat eine Kombination aus Lasthaken MULTILIFT Ultimaund Absetzkippern MULTILIFT Futurabestellt, die in ihrer jeweiligen Produktkategorie die technologisch fortschrittlichsten Modelle von Hiab sind. Die Lasthaken Ultima und die Absetzkipper Futura ermöglichen den Bedienern die einfache Handhabung von Abfällen und Recyclingmaterialien und bieten dabei branchenführende Sicherheits- und Effizienzfunktionen selbst bei den härtesten Aufträgen.





Weitere Informationen:



Cord Schipfmann, Team Leader MOFFETT, Sales & Services, Hiab Deutschland, Mobil: +49 171 954 56 54, cord.schipfmann@hiab.com



Maximilian Thiele, Sales & Marketing Manager, Hiab Deutschland, maximilian.thiele@hiab.com

Nils Gjerstad, Senior Communication Manager, Hiab, Mobil: +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





Über Hiab

Hiab ist ein führender Anbieter von intelligenten und nachhaltigen Lösungen für den Ladungsumschlag. Wir sind mit unseren engagierten Mitarbeitenden und Partnern bestrebt, jeden Tag das beste Kundenerlebnis zu bieten. Zu den Premium-Ladesystemen von HIAB gehören HIAB-, EFFER- und ARGOS-Ladekrane, Mitnehmstapler von MOFFETT und PRINCETON, LOGLIFT-Forstkrane, JONSERED-Recyclingkrane, MULTILIFT-Absetz- und -Abrollkipper, GALFAB-Seil-Abrollkipper sowie Ladebordwände der Marken ZEPRO, DEL und WALTCO. Als Branchen Pionier arbeitet Hiab kontinuierlich daran, den Lastumschlag intelligenter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten - für eine bessere Zukunft.www.hiab.com

Hiab ist ein Unternehmen der Cargotec Corporation. Der Umsatz von Cargotec

Anhänge