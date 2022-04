DAX-Spitzenreiter Bayer mit starken Seitwärtsrenditen

2022 ist kein DAX-Wert besser gelaufen als Bayer: Während der 5- oder 10-Jahresvergleich mit dem deutschen Leitindex für die Leverkusener katastrophal ausfällt, beträgt das Plus für die Bayer-Aktionäre seit Jahresanfang satte 40 Prozent, der DAX liegt gut 10 Prozent im Minus. Beim (ehemaligen?) Sorgenkind mit Monsanto-Desaster, Glyphosat-Klagen und kräftigen Gewinnwarnungen haben sehen die Analysten mittlerweile verbesserte Perspektiven im Pharma- und ein starkes Agrargeschäft: Die 12-Monats-Kursziele reichen aktuell von 75 Euro (JP Morgan) bis 90 Euro (UBS; Stand 12.4.22, total 4 Analysen). Wer an einen nachhaltigen Turnaround glaubt, aber auf dem aktuellen Kursniveau von 67 Euro vorsichtig agieren will, positioniert sich für eine Seitwärtsbewegung mit Sicherheitspuffer.

Discount-Strategie mit 11 Prozent Puffer (September)

Das Discount-Zertifikat der HVB mit der ISIN DE000HB57XA0 gibt"s zum Preis von 59,84 Euro mit 11 Prozent Discount zum Aktienkurs. Aus der Differenz zum Cap bei 65 Euro errechnet sich eine maximale Rendite von 5,16 Euro oder 19,1 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 16.9.22 zumindest auf Höhe des Caps schießt. Andernfalls erhalten Anleger die Lieferung einer Bayer-Aktie.

Bonusstrategie mit 22 Prozent Puffer (September)

Mehr Puffer und eine höhere Rendite ermöglicht das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (ISIN DE000PD32FS1), das mit einer Barriere bei 52 Euro ausgestattet ist (Puffer 22,7 Prozent). Sofern diese bis zum Bewertungstag 16.9.22 niemals berührt oder unterschritten wird, zahlt das Zertifikat den Bonus- und Höchstbetrag von 74 Euro aus. Bei einem Kaufpreis auf Höhe des Aktienkurses (kein Aufgeld!) beträgt die Renditechance als 6,58 Euro oder 21,8 Prozent p.a. Barausgleich in jedem Szenario.

Einkommensstrategie mit 9,5 Prozent Kupon p.a. (Juni 23)

9,5 Prozent p.a. zahlt die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DW1SNF0 unabhängig von der Bayer-Kursentwicklung. Durch den Kaufkurs unter pari steigt die effektive Rendite auf 11 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 16.6.23 zumindest auf Höhe des Basispreises von 65 Euro notiert. Im negativen Szenario erfolgt die Lieferung von 15 Aktien, Bruchteile werden bar ausgeglichen.

ZertifikateReport-Fazit: Die Bayer-Aktie ist seit Jahresbeginn auf Basis fundamental deutlich verbesserter Aussichten sehr gut gelaufen - wer auf dem aktuellen Niveau eine Seitwärtsbewegung prognostiziert, kann mit den Zertifikaten kleinere Rücksetzer problemlos aussitzen und attraktive Renditen realisieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Anlageprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de