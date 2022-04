Dortmund (ots) -Rafal Luczak ist der Gründer von WonderSmile, dem Unternehmen, das hinter der Schallzahnbürste "WonderBrush" steht. In seinem Onlineshop vertreibt er neben seiner leistungsstarken Schallzahnbürste auch hochwertige Produkte wie Zahnpasta, Mundwasser und Zahnseide für die tägliche Mundhygiene. Sein Ziel: Menschen die Aufgabe zu erleichtern, ihre Zähne gründlich zu pflegen und ihre Zahngesundheit langfristig zu erhalten.Der erste Eindruck zählt - gerade, wenn wir einem anderen Menschen begegnen. Innerhalb kürzester Zeit schließen wir von der Optik auch auf andere Eigenschaften. Die Zähne nehmen dabei einen besonderen Stellenwert ein. Denn ein strahlendes Lächeln erregt nicht nur aus ästhetischen Gründen unsere Aufmerksamkeit - es entscheidet auch über Sympathie und Antipathie. Als attraktiv gelten gepflegte und gerade Zähne - das berühmte Hollywoodlächeln eben. Doch nur die wenigsten Menschen sind von Natur aus mit den perfekten Zähnen gesegnet. Für dauerhafte Zahngesundheit, auch bis ins hohe Alter, hat Rafal Luczak daher sein Unternehmen WonderSmile gegründet. Mit seiner Schallzahnbürste verhilft er seinen Kunden zu einer guten Mundhygiene und einem strahlenden Lächeln."Bei der WonderBrush handelt es sich um eine elektrische Zahnbürste, die allerdings keine Drehköpfe hat, sondern mit Schall funktioniert", erklärt er. Mit 40.000 Schwingungen pro Minute sorgt die Schallzahnbürste für eine sanfte und gründliche Reinigung, ohne dass Zähne und Zahnfleisch verletzt werden. Sogar die Zahnzwischenräume werden gereinigt. Ein weiterer Vorteil sei der integrierte Zungenreiniger. Rafal Luczak führt aus: "Mit der WonderBrush kann man im 45-Grad-Winkel genauso putzen wie vorher mit der Handzahnbürste. Durch den rechteckigen Kopf sind die Zähne schneller geputzt, da man direkt mehrere auf einmal putzt und nicht jeden einzeln wie mit der rotierenden Bürste." Zugleich kann Zahnfleischproblemen wie beispielsweise Parodontitis effizient vorgebeugt werden.Rafal Luczak: in zwei Minuten zu einer besseren MundhygieneRafal Luczaks Angebot richtet sich an alle Menschen, die ihren Zähnen etwas Gutes tun und ihre Zahngesundheit nachhaltig verbessern möchten. "Mein ganz persönliches Ziel ist es, etwa 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung davon zu überzeugen, wie viel gesünder, sinnvoller und nachhaltiger das Putzen mit einer guten Schallzahnbürste ist", sagt er. "Sie trägt langfristig zum Erhalt der eigenen Zähne bis ins hohe Alter bei - und wer wünscht sich nicht, im Alter mit den eigenen Zähnen sein Essen genießen zu können?"Gerade die wichtige Reinigung der Zahnzwischenräume wird oft verkannt. Denn wo Speisereste nicht entfernt werden können, besteht ein erhöhtes Risiko für Karies und Entzündungen. Es sei daher nicht damit getan, lediglich die Zahnoberflächen zu putzen.Aus diesem Grund hat Rafal Luczak die WonderBrush entwickelt. Modern und effizient, wie sie ist, bringt sie nicht nur mehr Spaß beim Zähneputzen, sondern ist dank ihrer schlichten Eleganz auch ein Hingucker in jedem Badezimmer. Kunden können sowohl beim Bürstenkörper als auch bei den Bürstenköpfen zwischen drei verschiedenen Farben wählen: All White, Ultimate Black und Atomic Rose. Das bewährt sich gerade dann, wenn mehrere Haushaltsmitglieder eine WonderBrush besitzen, weil eine Verwechslungsgefahr so ausgeschlossen ist.Nachhaltigkeit in Zeiten des KlimawandelsIn Zeiten des Klimawandels ist Rafal Luczak verantwortungsvolles Handeln besonders wichtig. Daher besteht der Bürstenkopf der WonderBrush zu 90 Prozent aus recycelbaren Materialien. Auch bei der Verpackung wurde, wo möglich, auf Plastik verzichtet. Der Griff ist gummiert, sodass die Schallzahnbürste besonders gut in der Hand liegt. Ein weiterer Pluspunkt ist die beeindruckende Akkuleistung von rund 60 Tagen. Da können nur wenige andere elektrische Zahnbürsten mithalten.Rafal Luczak und die Idee hinter der WonderBrushDie Idee für sein Unternehmen WonderSmile kam Rafal Luczak, weil er selbst schon sehr lange eine Schallzahnbürste benutzt. Früh war er daher von ihren Vorteilen überzeugt. "Erstaunlicherweise putzen immer noch rund 40 Prozent der Deutschen ihre Zähne mit einer einfachen Handzahnbürste", berichtet er. "In meiner eigenen Familie und meinem Bekanntenkreis habe ich dann immer mehr Aufklärungsarbeit betrieben. Es ist schließlich ein unschätzbarer Vorteil, die eigenen Zähne bis ins hohe Alter zu behalten. Die richtige Mundhygiene leistet neben regelmäßigen Zahnarztbesuchen einen wichtigen Beitrag dazu." Bei Recherchen fiel Rafal Luczak auf, dass die Schallzahnbürsten auf dem Markt zwar sehr hochwertig, aber auch sehr teuer waren. "Meiner Meinung nach sollte ein Hygieneprodukt, das zur Grundausstattung jedes Menschen gehört und das man mehrmals täglich nutzt, für jedermann erschwinglich sein, ohne dass an der Qualität gespart wird." Die Idee für die WonderBrush war geboren.Sie wünschen sich strahlendere und gesündere Zähne? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, die WonderBrush 30 Tage lang kostenlos zu testen und melden Sie sich bei Rafal Luczak von WonderSmile (https://www.wondersmile.eu/).Pressekontakt:WondersmileRafal LuczakE-Mail: kundenservice@wondersmile.euWebseite: https://www.wondersmile.euOriginal-Content von: Wondersmile, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162568/5195921