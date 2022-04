Der Online-Anbieter baut sein Geschäft mit der Übernahme eines Schnelllieferdienstes aus. Dazu hat man den Quick-Commerce-Pionier First A übernommen. Das Berliner Start-Up bietet in fünf deutschen Großstädten die Lieferung von Medikamenten innerhalb von 30 Minuten an. Dazu sollen Partnerschaften mit lokalen Apotheken beitragen. Der Kaufpreis setzt sich aus einem bei Vollzug fälligen Betrag und Erfolgskomponenten über die kommenden vier Jahre zusammen, die sich insgesamt auf einen voraussichtlich zweistelligen Millionenbetrag belaufen sollen.



