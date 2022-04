DJ Your Family Entertainment AG: Launch der Kartoon Genius! Blöcke auf den Fix&Foxi Channels in den USA, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika

Your Family Entertainment AG: Launch der Kartoon Genius! Blöcke auf den Fix&Foxi Channels in den USA, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika

München, 13.04.2022 - Die Your Family Entertainment AG hat heute den Start von Kartoon Genius!, dem neuen zweistündigen Programmblock mit hochwertigen Inhalten, auf den Fix&Foxi Channels bekannt gegeben. Die Qualität und Reichweite der familienfreundlichen Inhalte auf den Fix&Foxi Channels wird damit weiter ausgebaut. In der Region Naher Osten und Afrika startete der Programmblock Kartoon Genius! am 21. Februar, gefolgt vom Start in den USA und Lateinamerika am 7. März.

Kartoon Genius! ist der neue Markenblock aus hochwertigen, exklusiven und erstmals ausgestrahlten Zeichentrickinhalten auf Fix&Foxi Channel. Die Inhalte zeichnen sich durch ihren hohen Unterhaltungscharakter aus und sind gleichzeitig sicher und bereichernd. Das neue globale Programm von Kartoon Genius! umfasst exklusive Inhalte wie 'Stan Lee's Superhero Kindergarten' mit Arnold Schwarzenegger (Gesundheit, Bewegung und Ernährung), 'Rainbow Rangers' (Umweltschutz), 'Llama Llama' (soziale und familiäre Werte), 'Thomas Edison's Secret Lab' (Wissenschaft für Kinder) und 'Warren Buffett's Secret Millionaires Club' (Finanzwissen für Kinder).

Fix&Foxi Channel ist der schnell wachsende internationale Kinder- und Familiensender von Your Family Entertainment, der derzeit auf vier verschiedenen Kontinenten zu empfangen ist. Die liebenswerten Zeichentrickfiguren Fix und Foxi präsentieren ein abwechslungsreiches Programm mit kindersicheren, unterhaltsamen und lehrreichen Inhalten, die für Kinder jeden Alters und ihre Familien geeignet sind. Fix&Foxi Channel verdankt seinen Erfolg einer hochwertigen Mischung aus 2D-, CGI-animierten und Live-Action-Fernsehprogrammen. Alle Inhalte sind unterhaltsam, visuell reichhaltig, frei von Gewalt und vermitteln positive Werte. Sie umfassen klassische Figuren, Erstausstrahlungen und brandneue Sendungen mit großartigen Geschichten, die die Fantasie der Kinder anregen.

Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer bei Your Family Entertainment AG: "Wir freuen uns, auf unseren Fix&Foxi Channels die herausragenden Kartoon Genius! Programmblöcke mit erstklassigen, exklusiven Zeichentrickinhalten anbieten zu können, die unser Publikum im Nahen Osten, Afrika, den USA und Lateinamerika schätzten wird. YFE teilt die "Content with a Purpose"-Philosophie von Genius Brands, die in unseren Kinder- und Familienkanälen sichere Unterhaltung und pädagogischen Spaß garantiert und gleichzeitig den Familienzusammenhalt, die Fantasie und die kulturelle Vielfalt fördert. Lassen Sie uns ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder weltweit zaubern und das innere Kind in uns allen glücklich machen!"

Über Your Family Entertainment AG Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN A161N1 / ISIN DE000A161N14 und WKN A3M QDJ / ISIN DE000A3MQDJ8; Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Die Your Family Entertainment AG konnte kürzlich das US-Unternehmen Genius Brands International (NASDAQ: GNUS) aus Hollywood als seinen neuen Hauptaktionär begrüßen. Genius Brands International und Your Family Entertainment AG planen eine weitreichende Zusammenarbeit, um "Content with a Purpose" einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen. Kontakt Your Family Entertainment AG Armin Schnell Türkenstraße 87 80799 München, Deutschland Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 E-Mail: armin.schnell@yfe.tv

