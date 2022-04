DJ Mit zwei neuen Softwaretools lassen sich Wasser-, Dampf- und Wärmeträgerstoffwerte einfach berechnen und vergleichen - Stoffwertberechnungen leicht gemacht

Würzburg (pts028/13.04.2022/09:00) - In der Prozessindustrie spielen die genaue Kenntnis und der richtige Einsatz von organischen Stoffen eine zentrale Rolle für den langfristigen und kosteneffizienten Betrieb von Anlagen. Die Recherche geeigneter Stoffe, deren Vergleich und Berechnung gestaltet sich in der Praxis jedoch oft mühselig. Um diese Arbeit zu erleichtern, stehen ab sofort zwei praktische Hilfsmittel zur Verfügung: die Berechnungsprogramme "Heat Transfer Fluids" und "Water and Steam".

Das Programm "Heat Transfer Fluids" stellt Stoffwerte von Wärmeträgerfluiden für die schnelle und unkomplizierte Berechnung sowie den Vergleich der wichtigsten Eigenschaften zur Verfügung. Es enthält sowohl eine vollständige Übersicht aller Flüssigkeitsparameter als auch vordefinierte Fluidgruppen für den Vergleich einzelner Eigenschaften im Detail. Das Besondere am Programm ist, dass alle Stoffwerte ausschließlich über präzise Näherungsfunktionen berechnet werden, die bequem in eigene Kalkulationen integriert werden können. Neben aktuellen Fluiden sind auch nicht mehr lieferbare Fluide enthalten, um die Suche nach geeigneten Nachfolgeprodukten mit vergleichbaren Eigenschaften zu erleichtern.

Das Programm "Water and Steam" liefert Wasser- und Dampfstoffwerte für die gängigsten industriellen Anwendungen bis zu 1.000 bar oder 2.000°C. Die Berechnungen basieren auf den Gleichungen der International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS). Als Grundlage dienen Druck und Temperatur - die Stoffwerte können aber auch auf der Sättigungslinie und im Nassdampfgebiet berechnet werden. Auch dieses Programm bietet die Möglichkeit, Berechnungsmodule ganz einfach in eigene Arbeitsmappen zu integrieren.

Systemvoraussetzungen

Beide Softwareprogramme wurden mit Microsoft Excel erstellt und bieten sowohl die Berechnung über reine Tabellenfunktionen ohne Makros als auch mit Makros. Die Installationsdateien enthalten weder Makros noch Programmierung. Die Makro-Vorlagen liegen bei und können optional installiert werden. Für die Verwendung beider Programme ist Microsoft Excel in einer Version ab 2010 erforderlich.

Programmfunktionen

Heat Transfer Fluids * Stoffwerte auf Basis von Temperatureingaben berechnen * Berechnungsmodule in eigene Arbeitsmappen übernehmen * Allgemeine Daten zum Finden eines passenden Fluids vergleichen * Stoffwerteverläufe verschiedener Fluide über den gesamten Temperaturbereich vergleichen * Näherungsfunktionen in eigene Arbeitsmappen einbauen (alle Näherungsfunktionen liegen als fertige Makro-Vorlagen bei) * Näherungsfunktionen kopieren und in anderen Programmen einsetzen (alle Funktionen liegen zusätzlich in Textform bei)

Water and Steam * Stoffwerte auf Basis der Eingabedaten Druck, Temperatur und Dampfgehalt (optional bei Nassdampf) berechnen * Berechnungsmodule in eigene Arbeitsmappen übernehmen * Folgende Werte berechnen: Spezifisches Volumen, Dichte, Spez. Enthalpie, Spez. Verdampfungsenthalpie, Spez. isobare Wärmekapazität, Spez. isochore Wärmekapazität, Spez. innere Energie, Spez. Entropie, Schallgeschwindigkeit, Isentropenexponent, Isobarer kub. Ausdehnungskoeffizient, Dynamische Viskosität, Kinematische Viskosität, Wärmeleitfähigkeit, Prandtlzahl

Stefan Würz: Heat Transfer Fluids: Properties and Comparisons 1. Version 2021 Preis: 249,00 EUR ISBN: 978-3-8343-2471-9

Eine kostenfreie Demo-Version mit drei enthaltenen Fluiden und vollem Funktionsumfang kann hier heruntergeladen werden: https://www.vogel-fachbuch.de/ht-fluids

Stefan Würz: Water and Steam 1. Version 2022 Preis: 99,80 EUR ISBN: 978-3-8343- 2472-6

Die Software kann unter https://vogel-fachbuch.de/properties bestellt werden.

Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: vogel-fachbuch.de/properties

