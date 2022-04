Bad Wimpfen (ots) -Wo der Einblick in die Lidl-Welt am Regal und nach der Kasse meistens aufhört, setzt die neue Videoreihe LäuftBeiLidl an. In kurzen 90- bis 150-Sekündern gewährt Lidl durch die Augen von Influencern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Herstellung von Produkten, Recyclingprozessen, Qualitätsmanagement, Lieferanten und natürlich den Filialen. Die aus der Social-Media-Welt bekannten Hosts besuchen mehrere Tage lang Standorte von Lidl, der Schwarz Gruppe sowie von Lidl-Partnern: Filialen, PreZero-Recyclinganlagen der Umweltsparte der Schwarz Gruppe, Werke der Schwarz Produktion, Bioland-Höfe oder die neue Lidl-Verwaltung in Bad Wimpfen. "Was läuft bei Lidl?" war die zentrale Frage aus der Sicht der Influencer als Verbraucher. Zu sehen ist die Reihe, deren Staffeln jeweils aus einem Trailer und drei Folgen bestehen, ab dem 13. April auf Youtube sowie der Microsite lidl.de/laeuftbeilidl.Lifestyle-Influencerin und -Podcasterin Melisa Dobric beleuchtet die Plastikstrategie REset Plastic der Schwarz Gruppe und nimmt dabei Recycling und Wertstoffe genauer unter die LupeIn ihrem Podcast "Zwei Zwanziger" erörtert Melisa Dobric alias @findingmelisa wöchentlich mit ihrem Mann Florian den Lifestyle ihrer Generation - immer wieder auch zu bewussterem Verhalten gegenüber Umwelt und Ressourcen. Für die Staffel 1 von LäuftBeiLidl zu Wertstoffkreisläufen, Recycling und alternativen Verpackungen hat sie sich einige Ansätze der Plastikstrategie "REset Plastic" der Schwarz Gruppe angesehen: Sie besuchte in Übach-Palenberg ein Recyclingwerk für PET-Pfandflaschen der Schwarz Produktion, informierte sich in PreZero-Recyclinganlagen darüber, warum Abfall kein Müll, sondern Wertstoff ist und erfuhr von OutNature, einer Marke von PreZero, wie Verpackungen aus der Silphie-Pflanze ihren Beitrag zu einem nachhaltigeren Einkauf bei Lidl leisten können.Das Ergebnis ist ein Infotainment-Format, das auf kurze und präzise Weise Hintergrundwissen vermittelt. Wer sich genauer informieren möchte, findet auf der exklusiven LäuftBeiLidl-Microsite tiefergehende Interviews, die die einzelnen Themen nochmals beleuchten. www.lidl.de/laeuftbeilidlWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Weitere Informationen zur Plastikstrategie REset Plastic finden Sie hier: Reset Plastic Home (reset-plastic.com) (https://reset-plastic.com/)Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5195954