DJ Bayer erhält in China Zulassung für Krebsmittel Larotrectinib

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat in China die Zulassung für sein Krebsmedikament Larotrectinib erhalten. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, wurde das Produkt mit dem Markennamen Vitrakvi für die Behandlung von erwachsenen und pädiatrischen Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren mit einer NTRK-Genfusion (neurotrophe Tyrosin-Rezeptor-Kinase) zugelassen. Das präzisionsonkologische Arzneimittel ist bereits in über vierzig Ländern zugelassen, darunter in den USA, Ländern der Europäischen Union und Japan. Zulassungsanträge für andere Regionen laufen oder sind geplant.

April 13, 2022 03:09 ET (07:09 GMT)

