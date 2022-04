Unterföhring (ots) -"Feierwehr"-Partyraum gegen Garagen-Bar. Karnevals-Laube gegen Aprés-Ski-Hütte. Hard-Rock-Scheune gegen Strandbar. In diesem Heimwerker-Wettkampf geht es nicht nur um handwerkliches Geschick, sondern vor allem um eine verrückte und kreative Partyidee. Wer baut in zwei Tagen den besten Partyraum und gewinnt die mit 2.500 Euro Preisgeld dotierte Auszeichnung "Asbach Deutschlands bester Partykeller"? Das entscheidet ein echter Partyprofi: Comedian Markus Krebs. Er weiß, wie Party geht - egal, ob in der eigenen Kneipe oder seinem privaten Partykeller. Ab 8. Mai wird der Sonntagvorabend bei Kabel Eins zur Feier-Zone. Dann öffnet "Asbach Deutschlands bester Partykeller" um 19:15 Uhr.Die Seven.One Media und Seven.One AdFactory haben zusammen mit dem Titelsponsor Asbach ein umfangreiches Mediapaket rund um das neue Format entwickelt. Neben dem Titelsponsoring ist Asbach auch mit Produktplatzierungen in den Sendungen vertreten. Der Getränkehersteller stellt in jeder Folge ein Gewinnerpaket mit einer edlen Asbach Getränkeauswahl und hat eine Promotion-Lizenz erworben. Im Sendungsumfeld ist der Kunde mit Programm-Splits und TV-Spots zu sehen.Steffen Ostendorf, International Senior Brand Manager, Semper Idem Underberg AG: "Das Titelsponsoring von 'Asbach Deutschlands bester Partykeller' ist ein 'Perfect Match' und passt perfekt in unsere Strategie zur Aktivierung von Asbach: Kultige Markenikone trifft auf den Klassiker unter den beliebtesten Feierlocations der Deutschen."Marc Rasmus, Senderchef Kabel Eins: "Asbach, Kabel Eins und Markus Krebs lassen gemeinsam den guten, alten Partykeller hochleben - das sind die perfekten Zutaten für ein unterhaltsames neues Vorabendprogramm am Sonntag. Dass wir dafür einen so bekannten Partner gewinnen konnten, freut uns sehr und zeigt die Attraktivität des Programms."Im Mai und Juni läutet Kabel Eins das Wochenende früher ein. "Abenteuer Leben täglich" startet jeden Freitag bereits um 16:00 Uhr und bietet den Zuschauern über zwei Stunden die doppelte Portion Magazin-Unterhaltung. Außerdem neu am Vorabend: "Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell" kehrt am 2. Mai zurück und ersetzt montags bis freitags um 18:55 Uhr für sechs Wochen "Achtung Kontrolle".Pressekontakt:Michael UlichSprecher Kabel Einsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingJennifer Pflugemail: jennifer.pflug@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5196038