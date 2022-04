Die Deutsche Telekom zählt im etwas schwächeren Marktumfeld am Mittwoch zu den stärksten Werten im DAX. Die Magenta-Aktie kann sich damit wieder von der 200-Tage-Linie lösen und profitiert von der Aufstockung der Anteile an T-Mobile US. Die angepeilte Mehrheit an der wachstumsstarken Tochter rückt damit näher.Wie erwartet hat die Deutsche Telekom weitere 21,2 Millionen T-Mobile-Aktien von der japanischen Softbank erworben. 2,4 Milliarden Dollar oder umgerechnet 2,2 Milliarden Euro hat der DAX-Konzern ...

