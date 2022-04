Frankfurt A.M. (ots/PRNewswire) -Appian unterstützt seine Kunden von der Prozessfindung bis hin zur Gestaltung und Automatisierung von Workflows und bietet eine umfassende Erfahrung auf einer einheitlichen PlattformAppian (NASDAQ: APPN) wurde wiederholt als "Customers' Choice for Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP)) 2022" von Gartner Peer Insights ausgezeichnet. Das Unternehmen ist einer von nur vier Anbietern, die diese Auszeichnung erhalten haben - und gleichzeitig der einzige Anbieter, der diese Auszeichnung in den vier Kategorien Großunternehmen (1-10 Mrd. USD), mittelgroße Unternehmen (50 Mio. USD - 1 Mrd. USD) in Nordamerika sowie Europa, Naher Osten und Afrika verliehen bekam.Gartner Peer Insights ist eine kostenlose Peer-Review- und Bewertungsplattform. Sie richtet sich an Entscheidungsträger im Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen. Die Bewertungen durchlaufen einen strengen Validierungsprozess. Damit wird sichergestellt, dass sie authentisch sind. Um sich laut Gartner für die Auszeichnung Customers Choice zu qualifizieren, "müssen Anbieter ein Produkt bereitstellen, das in diesem Markt bei Gartner Peer Insights gelistet ist und eine Gesamtbewertung (auf Basis von 5 Sternen) erreicht, die mit der durchschnittlichen Bewertung für diesen Markt entweder übereinstimmt oder höher ist. Unternehmen müssen weiterhin 50 oder mehr qualifizierte veröffentlichte Kundenrezensionen während der letzten zwölf Monate erhalten."Zum 31. Dezember 2021 hatte Appian 141 Bewertungen mit einer Gesamtbewertung von 4,6 von 5 Punkten - die höchste Anzahl von Bewertungen innerhalb von Gartner Peer Insights für den LCAP-Markt. Weitere Informationen finden Sie in dem neuen Bericht "Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer": Enterprise Low-Code Application Platforms" Bericht vom März 2022.Eine Auswahl an Bewertungen zu Appian von Endbenutzern aus den letzten zwölf Monaten:"Sichert den ROI durch die schnelle Entwicklung und Bereitstellung komplexer Geschäftslösungen."\u2014 Senior Data Architect in der Transportbranche [Rezension lesen]"Appian hilft uns dabei, unser Geschäft neu zu gestalten."\u2014 Chief Technology Officer in der Medienbranche [Rezension lesen]"Go-To"-Plattform für alle Ihre Unternehmensbedürfnisse!"\u2014 Senior Program Manager in the Life Sciences Industrie [Rezension lesen]"Begeistern Sie Ihre Nutzer, Kunden und Entwickler mit Appian!" \u2014 IT Developer in der Fertigungsindustrie [Rezension lesen]Pavel Zamudio-Ramirez, Chief Customer Officer bei Appian, sagt: "Wir sind überzeugt, dass dieser neue Report ein Ausdruck unseres Fokus auf den Erfolg und die Qualität der Erfahrung ist, die unsere Kunden mit unserer Software und unseren Mitarbeitern machen."Testen Sie die neueste Version von Appian und registrieren Sie sich kostenlos unter https://appian.com/landing/community-edition/get-started.html.HaftungsausschlussGartner® and Peer Insights are trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual end users based on their own experiences, and should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content nor makes any warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Enterprise Low-Code Application Platforms, 31st March 2022.Über Appian Appian ist eine einheitliche Plattform für den Wandel. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre wichtigsten Prozessabläufe zu erkennen, zu gestalten und zu automatisieren. Die Appian Low-Code-Plattform vereint die wichtigsten Funktionen, die zur schnelleren Erledigung von Aufgaben benötigt werden - Process Mining + Workflow + Automation - in einer einheitlichen Low-Code-Plattform. Appian ist offen, für einen unternehmensweiten Einsatz geeignet und genießt das Vertrauen von branchenführenden Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie appian.de.Folgen Sie uns auf Appian DACH: Twitter, LinkedInPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1794219/Gartner_Appian.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpgPressekontakt:Andrea Meienberg,Director,Marketing DACH,pr.dach@appian.com\u202fOriginal-Content von: Appian, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145063/5196056