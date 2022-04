Die beaconsmind AG, die vor wenigen Tagen die Wiener Börse verlassen hat, notiert seit heute im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Preis der Aktie lag bei 12,00 Euro. Das Unternehmen ist bereits an der Euronext Paris gelistet, die Aktien sind durch das Dual-Listing nun auch an der Frankfurter Börse handelbar. Begleitet wurde der Börsengang von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, die zugleich auch als Designated Sponsor im Xetra-Handel agiert. Spezialist am Handelsplatz Börse Frankfurt ist Steubing. beaconsmind mit Sitz im schweizerischen Stäfa ist auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing (LBM)-Software für den Einzelhandel tätig. Das Unternehmen hilft Einzelhändler*innen, ihre App-Nutzer*innen und ...

