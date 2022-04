Unterföhring (ots) -Halbfinale bei "The Masked Singer" auf ProSieben. Zum ersten Mal rätselt Musik-Star Nico Santos am Samstag, 16. April 2022, live um 20:15 Uhr, in Deutschlands größtem TV-Rätsel gemeinsam mit Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam. "Ich wurde in den vergangenen Jahren ja schon mehrmals unter einer der Masken vermutet, so auch wieder in der aktuellen Staffel. Sorry, aber auch in diesem Jahr stecke ich in keinem der großartigen Kostüme. Umso mehr freue ich mich aber darauf, in dieser einzigartigen und verrückten Show mitzurätseln", so der Erfolgs-Musiker. Im Halbfinale der ProSieben-Show lassen zwei Stars ihre Masken fallen.Frauenpower im Halbfinale?In der fünften Ausgabe von MaskedSinger performen DER SEESTERN, DIE DISCOKUGEL, DAS ZEBRA, DER ORK, DER DORNTEUFEL und DER GORILLA auf der Bühne. Glaubt man den Tipps der Zuschauer:innen in der ProSieben-App und Rea Garvey, stecken unter vier Masken weibliche Stars. Ruth Moschner tippt beim ORK hingegen, dass auch ein Sänger wie Bürger Lars Dietrich unter der Maske stecken könnte. Wer kommt den Masken auf die Spur? Legt Detektiv-König Rea Garvey, der bereits zwei Masken richtig entlarvt hat, einen Hattrick hin? Welche Masken ziehen in das Finale von "The Masked Singer" ein?Moderator Matthias Opdenhövel führt durch "The Masked Singer", die ProSieben-Erfolgs-Show wird produziert von Endemol Shine Germany.Das erste Interview mit den demaskierten Stars gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial" mit Rebecca Mir, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welche zwei Stars im Halbfinale ihre Masken abnehmen müssen. Tipps können jederzeit in der ProSieben-App und auf der MaskedSinger-Online-Welt (https://www.prosieben.de/tv/the-masked-singer) abgegeben werden.TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte sowie über den Alexa Skill "ProSieben Audiodeskription" an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.Die sechste Staffel "The Masked Singer", immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynAusführliche Infos zur Show, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder zum Download auf der "The Masked Singer"-PresseseiteAlle Highlights aus den Shows, exklusive Indizien sowie Infos zu "The Masked Singer - Live on Tour 2023" finden die Fans auf http://themaskedsinger.deHashtag zur Show: MaskedSingerProSieben - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Petra Dandl, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1169/-1172email: petra.dandl@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: Stephanie.Bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5196109