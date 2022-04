Wenn du auf diesen Artikel geklickt hast, dann träumst du wie so viele davon, mit Aktien möglichst schnell das große Geld zu machen. Warum auch nicht - wer will schon langsam reich werden? Die Rendite eines MSCI World-ETF reicht einfach nicht aus, wenn man mit kleinen Investments zum Multimilliardär werden möchte. In der Tat gibt es einige Wege, wie du deine Renditechancen mit Aktien deutlich verbessern kannst. Wie sind die Erfolgsaussichten? Schnell reich werden mit Aktien? Geh mehr Risiko ein! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...