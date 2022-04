Die Preise an Teslas Ladesäulen steigen. Mittlerweile holen die Angebote anderer Anbieter auf. Als Kaufargument für einen Tesla könnte das Supercharger-Netz damit an Bedeutung verlieren. Tesla erhöht die Preise an den Superchargern ein weiteres Mal und landet nun bei Preisen von bis zu 52 Cent pro Kilowattstunde. Teslamag.de errechnete eine generelle Steigerungsrate von rund 50 Prozent seit Ende 2020. Die Preise stiegen jedoch unterschiedlich stark. Einige Standorte sollen zuletzt eine Erhöhung von vier Cent erhalten haben, was einer Zunahme von acht Prozent innerhalb von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...