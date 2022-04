Die Reserve Bank of New Zealand überraschte die Märkte heute mit einer unerwarteten Zinserhöhung um 50 Basispunkte. Zwar war erwartet worden, dass die Bank die Zinsen heute anheben würde, doch eine Anhebung in dieser Größenordnung war unerwartet. Die RBNZ deutete außerdem an, dass bei künftigen Sitzungen weitere Zinserhöhungen folgen werden, um auf die sich verändernden wirtschaftlichen Bedingungen zu reagieren. Der NZD legte nach der Entscheidung zu, doch wurden diese Gewinne später wieder aufgezehrt, ...

