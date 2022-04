Chinesische Exporte wachsen stark trotz Coronakrise

Werbung



Der Außenhandel Chinas erlebt einen kräftigen Aufschwung. Außerdem: Im heutigen HSBC-Webinar mit dem Titel "Wie vermeiden Sie teure Fehler mit Optionsscheinen" diskutiert HSBC Produktexperte Julius Weiß die optimale Optionsscheinauswahl und was es hierbei zu beachten gilt.



Am Mittwochmorgen wurde die chinesische Handelsbilanz für den Monat März veröffentlicht. Trotz weiterer Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sowie Lieferkettenschwierigkeiten konnte China seine Exporte um 14,7 % steigern. Besonders stark sind die Exporte nach Russland gewachsen, während der stärkste Exportrückgang auf europäischer Seite zu verzeichnen war. Zukünftig ist hier aufgrund der Konjunkturabschwächung in der Eurozone mit weiterem Abwärtsdruck zu rechnen. Auch deutsche Firmen spüren den Exportrückgang. So werden chinesische Elektronikgeräte und Zwischenprodukte knapper.





Optionsscheine gehören mittlerweile zum Standardrepertoire eines jeden Derivateportfolios. Worauf es bei der Wahl des richtigen Optionsscheins allerdings ankommt und was es besonders im Hinblick auf die implizite Volatilität zu beachten gilt erörtert HSBC-Produktexperte Julius Weiß heute Abend um 18:30 Uhr im Rahmen des HSBC-Webinars mit dem Titel "Wie vermeiden Sie teure Fehler mit Optionsscheinen". Interessierte können sich über den entsprechenden Link in die kostenlose Zoom-Veranstaltung einwählen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?