Düsseldorf (ots) -Ab sofort ist der Multiservice-Anbieter Klüh am Saale-Krankenhaus Calbe in der Nähe Magdeburgs verantwortlich für das Catering sowie Reinigungs- und Servicedienste. Das Krankenhaus verfügt über 108 Betten auf vier Stationen und versorgt mit rund 140 Mitarbeitenden rund 2.100 stationäre Patient*innen pro Jahr.Zu den Leistungen der insgesamt 25 Klüh-Kolleg*innen gehören die Verpflegung der Patient*innen, Mitarbeitenden und Gäste in der Cafeteria sowie der Konferenzservice und die Betreuung von Sonderveranstaltungen. Vereinbart ist ein High-Convenience-Service mit frischer Zwischenverpflegung mit Salaten, belegten Brötchen sowie Müsli und Joghurt ToGo in nachhaltigen Verpackungen. Gäste des Betriebsrestaurants können dabei die Klüh-Catering-App nutzen, zu deren zahlreichen Funktionen unter anderem ein Foodkonfigurator, eine Vorbestellfunktion und Online-Bezahlung gehören. Über die Catering-Leistungen hinaus erbringt Klüh zudem Reinigungs- und Servicedienste für das Krankenhaus. Diese umfassen Dienstleistungen wie die Unterhaltsreinigung, Bettenaufbereitung und den Empfangsdienst."Klüh hat sich dank eines herausragenden Konzeptes und stichhaltiger Unternehmensangaben für den Auftrag qualifiziert. Entscheidend für den Zuschlag war letztlich die attraktive Preisgestaltung, gepaart mit einem überzeugenden Leistungsversprechen", erklärt Gabriele Lang, Verwaltungsleiterin am Saale-Krankenhaus Calbe. Der Vertrag läuft bis Januar 2024 und verlängert sich automatisch um ein Jahr.Das Saale-Krankenhaus Calbe ist Teil der Medicover-Familie - einem führenden internationalen Anbieter für Gesundheits- und Diagnosedienstleistungen, der 1995 gegründet wurde. Mit ihrem geriatrischen Schwerpunkt behandelt die Einrichtung in der Frührehabilitation Patienten mit Hirnleistungsstörungen und nach Akutbehandlung eines Schlaganfalls, nach bestimmten orthopädischen-chirurgischen Eingriffen und nach internistischen Erkrankungen bei gleichzeitiger geriatrischer Multimorbidität. Auf den internistischen Stationen stellt das Krankenhaus in Calbe die internistische Akut- und Notfallversorgung sicher. Hier werden auch Grunderkrankungen des Verdauungssystems, des Herz-Kreislaufsystems, Infektionen und Stoffwechselkrankheiten behandelt.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, der in diesem Jahr sein 111. Firmenjubiläum feiert. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in acht Ländern über 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.