Aixtron schießt heute kräftig nach oben. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund zwei Prozent nach vorne. Aktuell kostet der Titel damit 21,56 EUR. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Aixtron-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Aixtron-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund zwei Prozent. Dieses Top liegt bei 21,95 EUR. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Denn diese Linie verläuft bei 20,29 EUR, sodass für Aixtron Aufwärtstrends gelten. Die heutige Rallye ist also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...