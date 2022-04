Den heutigen Handelstag beginnt Powercell mit einem kräftigen Anstieg. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund drei Prozent vorzeigen. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 20,23 EUR hingelegt werden. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 20,99 EUR liegt dieses Hoch. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Bei 17,80 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. Der ...

